Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 22 июля 2020
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:58 Двадцать человек стали жертвами проливных дождей в Пакистане В мире
22:38 Землетрясение зафиксировано на юге Монголии В мире
22:00 В Минске годовалая девочка выпала из окна 4-го этажа Происшествия
21:56 Интернет не место, где можно безнаказанно оскорблять и клеветать - ВС Общество
21:49 В мексиканской пещере нашли самые древние следы пребывания человека в Северной Америке В мире
21:36 ЦСКА под руководством Гончаренко занял 4-е место в чемпионате России и не попал в Лигу чемпионов Спорт
21:29 Одежду делового стиля для школьников выпускают 10 предприятий "Беллегпрома" Общество
21:17 Палаточный военно-патриотический лагерь для подростков откроется в Острошицком Городке Регионы
21:00 Парк-музей "Сула" объявил бесплатный вход для медиков Регионы
20:44 Топливо премиум-класса Мозырского НПЗ поступило в сеть АЗС Экономика
20:32 Футболистки "Динамо-БГУФК" победили "Минск" в центральном матче 11-го тура женского чемпионата Беларуси Спорт
20:21 "Люди авторитетные, которые формируют мнения" - Лукашенко встретился c доверенными лицами Президент
20:04 Уровень подготовки абитуриентов по итогам ЦТ за год не изменился - Миксюк Общество
19:30 Тонны воды, обеды и почти 300 пульсоксиметров: Красный Крест и партнеры помогают в борьбе с COVID-19 Общество
19:14 В России официально сообщили о случае повторного заражения COVID-19 В мире
19:00 Полузащитник "Городеи" Лазар Сайич стал автором лучшего гола 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
18:33 Школьные базары начали работать в универмагах Минска, городской ярмарки не будет Регионы
18:22 Стратегия развития торфяной промышленности на 2021-2025 годы разрабатывается в Беларуси Экономика
18:12 Карпенко: важно, чтобы система образования работала на качественный результат Регионы
18:11 Два новых резидента СЭЗ "Минск" будут развивать производство арматуры и несъемной опалубки Регионы
18:05 МАРТ приостановил работу двух торговых объектов ООО "Фикс Прайс" в Витебске Экономика
17:58 Заболевшего коронавирусом преподавателя Военной академии спасли после 66 дней на ИВЛ Общество
17:57 Именная молодежная скамейка появилась в Городском саду Бреста Регионы
17:54 Литва продлила срок ограничений при пересечении границы Общество
17:50 Макей и замгоссекретаря США обсудили актуальные темы двусторонних отношений Политика
17:49 В Беларуси могут пересмотреть условия получения компенсации за прием на работу бывших осужденных Общество
17:46 Университет в Китае создал длиннейший в мире 3D-мост Технологии
17:40 В КС рассказали о перспективах введения в Беларуси индивидуальной конституционной жалобы Общество
17:27 "Белавиа" с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа Общество
17:21 Белорусы могут гордиться достижениями своей страны - Ананич Общество
Все новости
Все новости
Общество
22 июля 2020, 21:56

Интернет не место, где можно безнаказанно оскорблять и клеветать - ВС

Дмитрий Улога. Фото из архива
Дмитрий Улога. Фото из архива

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет не место, где можно безнаказанно оскорблять и клеветать, заявил судья Верховного суда Дмитрий Улога в эфире радиопрограммы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио, сообщает БЕЛТА.

По словам судьи, интернет дает мнимое чувство анонимности, защищенности, отстраненности от мира. Поэтому некоторые думают, что, используя различные программные средства, смогут безнаказанно совершать правонарушения, в том числе клеветать и оскорблять. Однако, как показывает судебная практика, такие случаи не остаются без внимания правоохранительных органов.

В качестве примера Дмитрий Улога привел одно из уголовных дел, которое рассматривалось в Минске. Злоумышленник принял максимум мер для сохранения своей анонимности. В частности, он посещал хакерские форумы, где скачал специальные браузер и мессенджер, с помощью которого связался с хакером в даркнете, чтобы произвести действия с аккаунтом своей бывшей жены. Платежи проводил через специально созданные для этого электронные кошельки. С территории другого государства хакер совершил атаки на аккаунт. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, и, несмотря на столь тщательно проработанный механизм защиты, цепочка была вскрыта, а человек привлечен к уголовной ответственности.

"В сети Интернет в любом случае остаются следы. Наши правоохранительные органы в состоянии найти злоумышленника, определить, кто это совершил. Сеть Интернет не является местом, где можно безнаказанно оскорблять, клеветать и распространять любые сведения, которые каким-либо образом причиняют кому-либо вред", - отметил Дмитрий Улога.

Он напомнил, что с юридической точки зрения оскорбление - это умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. А клевета - распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений.

За оскорбления законодательством предусмотрено несколько видов ответственности. Об административной идет речь в том случае, если это произошло не публично. Наказать могут штрафом до 20 БВ (1 БВ - Br27). Если оскорбление было в публичном пространстве (например, в СМИ, интернете и др.), это может повлечь уголовную ответственность вплоть до ограничения свободы сроком до трех лет.

Более того, с июля 2019 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми ст.188 и ст.189 претерпели изменения. Теперь для привлечения к уголовной ответственности за клевету и оскорбление не требуется двух и более привлечений к административной ответственности в течение года. То есть на сегодня человека могут привлечь к уголовной ответственности уже с первого раза, когда он оскорбил кого-то в публичном пространстве, в том числе в интернете.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
интернет суд
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Одежду делового стиля для школьников выпускают 10 предприятий "Беллегпрома"
Юрий Миксюк. Фото из архива Уровень подготовки абитуриентов по итогам ЦТ за год не изменился - Миксюк
Волонтер Белорусского Красного Креста в Минске Дарья Боброва покупает продукты питания по списку одинокой пожилой женщины, которая находилась на самоизоляции в связи с COVID-19. Фото БОКК Тонны воды, обеды и почти 300 пульсоксиметров: Красный Крест и партнеры помогают в борьбе с COVID-19
Владимир Бутенко (справа). Фото "Ваяр" Заболевшего коронавирусом преподавателя Военной академии спасли после 66 дней на ИВЛ
Фото из архива Литва продлила срок ограничений при пересечении границы
Жанна Щемелева В Беларуси могут пересмотреть условия получения компенсации за прием на работу бывших осужденных
Главное
Александр Лукашенко во время торжественного открытия Лукашенко: сейчас очень опасный момент, нельзя потерять то, что мы создали
"Люди авторитетные, которые формируют мнения" - Лукашенко встретился c доверенными лицами
Караник: стабильное снижение количества заболевших COVID-19 наблюдается во всех регионах
В благодарность за труд! Специальная программа в комплексе "Минск Мир": квартиры для медиков с выгодой до 20%!
Топ-новости
Конституционно-правовое регулирование выборов в Беларуси соответствует международным стандартам - КС
В Беларуси приняты четыре новые строительные нормы
Макей и замгоссекретаря США обсудили актуальные темы двусторонних отношений
В Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19
Прохладная погода сохранится в Беларуси 23 июля
Топливо премиум-класса Мозырского НПЗ поступило в сеть АЗС
Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 июля прямые телефонные линии
Белорусы могут гордиться достижениями своей страны - Ананич
Литва продлила срок ограничений при пересечении границы
Екатерина Олейник о пути в мир большого балета, насыщенной творческой жизни и вдохновении
Пресс-конференция об оздоровлении и санаторно-курортном лечении пройдет в БЕЛТА 23 июля
Школьные базары начали работать в универмагах Минска, городской ярмарки не будет
Минздрав призывает воздержаться от зарубежных поездок в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу
ЦИК: из-за эпидситуации число наблюдателей на избирательных участках уменьшат
"Белавиа" с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.