ИНТЕРВЬЮ: Беларусь и ЮНЕСКО - история плодотворного взаимодействия

Мировое сообщество в ноябре отмечает юбилейную дату - 75-летие создания ЮНЕСКО. Об основных вехах развития организации, активном участии в ней Беларуси, а также о работе в условиях пандемии в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Княжестве Монако и Португальской Республике по совместительству, постоянный представитель Республики Беларусь при ЮНЕСКО Игорь Фисенко. Дипломат также поделился успехами Беларуси в продвижении культурных объектов в списки Всемирного наследия.

- Игорь Валентинович, какие основные вехи и достижения в истории ЮНЕСКО вы могли бы выделить?

- ЮНЕСКО, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, была создана сразу после Второй мировой войны, 16 ноября 1945 года, как площадка для диалога наций в духе терпимости, взаимоуважения и сотрудничества.

За три четверти века пройден длинный путь становления и развития. Только представьте себе - на первой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1946 году было 30 государств, на 40-й сессии в минувшем году - 187 стран и многочисленные наблюдатели.

Как отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем поздравлении в адрес генерального директора ЮНЕСКО по случаю 75-летия организации, в сегодняшних условиях острого дефицита доверия и солидарности объединяющая и созидающая деятельность особенно востребована человечеством.

При этом хочу заметить, что разногласия всегда были и будут. Важно, чтобы они не приводили к конфликтам, а мирный диалог давал возможность находить совместные решения.

Под эгидой ЮНЕСКО заключено большое количество международных договоров. Вместе с наиболее известными конвенциями об охране всемирного наследия и охране нематериального культурного наследия можно упомянуть договоры о борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, охране культурного наследия в случае вооруженного конфликта, охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, по борьбе с допингом в спорте и другие.

Успешно функционируют международные экспертные организации, занимающиеся узкими направлениями деятельности - Международный совет музеев и Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест.

Как видите, охват деятельности ЮНЕСКО обширен и разнообразен. Это действительно организация с большим потенциалом для развития сотрудничества.

- История членства Беларуси в ЮНЕСКО началась несколько позже...

- Беларусь стала страной - учредительницей ООН в 1945 году, однако к ЮНЕСКО присоединилась несколько позже, в 1954 году. Это связано в первую очередь со сменой политической доктрины в СССР, с началом эпохи мирного сосуществования с Западом.

В 1962 году был назначен первый постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО. Им стал Борис Васильевич Кудрявцев.

Начиная с этого времени наша страна играет активную роль в деятельности организации. Беларусь пять раз избиралась в руководящий орган ЮНЕСКО - Исполнительный совет. В настоящее время мы также являемся членом Исполнительного совета, постоянно участвуем в работе этого органа.

В Беларуси очень активно работает Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, которую возглавляет министр иностранных дел Владимир Макей.

- В чем сегодня заключаются приоритеты ЮНЕСКО?

- Приоритеты ЮНЕСКО закреплены в самом названии - Организация Объединенных Наций по вопросам науки, образования и культуры.

ЮНЕСКО, будучи активным членом семьи Организации Объединенных Наций, прилагает максимум усилий для содействия государству в достижении Целей устойчивого развития, принятых главами государств и правительств в 2015 году на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

С учетом мандата ЮНЕСКО приоритетные цели - это прежде всего инклюзивное и качественное образование для всех, охрана культурного наследия и борьба с незаконным оборотом культурных ценностей и преодоление кризиса в области естественно-научного, технического, инженерного и математического образования.

- Насколько эти приоритеты в деятельности ЮНЕСКО соответствуют интересам Беларуси?

- Беларусь - один из мировых лидеров в достижении Целей устойчивого развития. В 2020 году мы заняли 18-е место среди 166 стран в достижении ЦУР. Тем не менее приоритеты ЮНЕСКО остаются для нас актуальными, так как важно совершенствовать все и всегда. Именно поэтому Беларусь - активный участник ЮНЕСКО, что подтверждается и вниманием руководства организации к нашей стране.

Начиная с 1991 года регулярными стали визиты руководства ЮНЕСКО в Беларусь. С этого времени нашу страну посещали все действовавшие генеральные директоры ЮНЕСКО: в 1991 году - Амаду-Махтар М'Боу, в 1998-м - Федерико Майор Сарагоса, в 2002 году - Коитиро Мацуура, в 2014-м - Ирина Бокова.

Только в прошлом году Беларусь посетили два заместителя генерального директора ЮНЕСКО. В текущем году коронавирус существенно замедлил сотрудничество, но эта тенденция имеет глобальный характер.

- Даже говоря об ЮНЕСКО, невозможно обойти тему COVID-19. Как повлияла пандемия на деятельность организации? Как, возможно, изменила ее?

- Пандемия затронула все континенты. И, конечно, она не могла не коснуться такой глобальной структуры, как ЮНЕСКО. Планы работы организации были, скажем так, скорректированы. Большое количество мероприятий пришлось отменить или перенести на 2021 год, как, например, очередную сессию Комитета Всемирного наследия. Празднование 75-летия ЮНЕСКО официально перенесено на 2021 год. Ряд мероприятий проводится в онлайн-формате.

Но важно понимать, что, несмотря на пандемию, ЮНЕСКО не может остановить работу, не имеет морального права на это. Пандемия нанесла удар не только по системам здравоохранения, не только по экономикам, но и по крайне уязвимым областям науки, культуры, образования. По всему миру закрыты музеи, отменены концерты, во многих странах не работают школы и вузы. Закрываются и объявляют о банкротстве не только мелкие учреждения. Например, всемирно известный Cirque du Soleil еще летом объявил о банкротстве. Мы должны понимать, что крушение этих отраслей может быть более разрушительным для человечества, чем непосредственно экономический кризис...

В связи с этим на ЮНЕСКО лежит ответственность по выработке мер и механизмов преодоления кризиса, выхода из него.

Кстати, 2 декабря начнет работу в онлайн-формате очередная сессия Исполнительного совета, в которой мы будем принимать активное участие. Большое внимание будет уделено как раз рассмотрению вопросов деятельности организации в условиях пандемии.

- Будем надеяться на скорое возвращение к привычной жизни. А какие новые интересные направления в работе ЮНЕСКО вы могли бы выделить?

- ЮНЕСКО не живет какой-то особенной жизнью, оторванной от современных вызовов и проблем. Она решает в рамках своей компетенции важнейшие современные вопросы. В последнее время важной темой стал искусственный интеллект и его все возрастающая роль в мире.

Казалось бы, гуманитарной организации в этом вопросе нет места. Но важно понимать, что наряду с несомненными преимуществами, которые несет развитие искусственного интеллекта, он может принести и катастрофические проблемы.

В 2020 году ЮНЕСКО начала работать над подготовкой этических правил, норм развития и использования искусственного интеллекта.

- Для большинства людей ЮНЕСКО в первую очередь ассоциируется с объектами Всемирного наследия: Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый комплекс, Беловежская пуща, Дуга Струве. Как идет работа по расширению нашего присутствия в Списке?

- Вы правы. Наличие объектов в Списке Всемирного наследия повышает престиж, делает эти объекты и само государство более узнаваемыми, привлекательными для туристов, как иностранных, так и внутренних. В последние годы Комитет Всемирного наследия существенно ужесточил требования к включению новых объектов в Список Всемирного наследия. Сейчас для попадания в него необходимо безусловно доказать универсальную значимость объекта, доказать, что объект имеет исключительное значение не только для страны или региона, но и всего мира. Мы работаем в этом направлении.

По нашему мнению, наиболее перспективными могут быть номинации "Культовые сооружения оборонного типа", а также "Деревянные церкви Полесья". Большим преимуществом этих номинаций, помимо их исключительной уникальности, является трансграничный характер.

- Не будем забывать о Списке Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Какие у нас достижения в этом направлении?

- Конвенция об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 2003 года - одна из самых молодых конвенций организации. Но нам уже удалось добиться значительных результатов.

На сегодняшний день три элемента нематериального культурного наследия Беларуси - праздничный рождественский обряд в деревне Семежево Минского района "Калядные цари" и "Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской" (Будславский фест), обряд "Юрьевский хоровод" в деревне Погост Житковичского района Гомельской области - признаны важной частью нематериального культурного наследия человечества. Подчеркиваю, что это на сегодняшний день. Надеемся, что через месяц наших объектов в этом престижном Списке станет четыре.

Хочу обратить внимание, что буквально на днях принято решение о проведении очередной сессии Комитета по охране всемирного нематериального наследия 14-19 декабря в онлайн-режиме. Во время сессии будет рассмотрена наша номинация "Лесное бортничество" (пчеловодство), издревле и поныне распространенное в Беларуси. Эта номинация оценивается экспертами как очень сильная, и есть все основания полагать, что мы сможем ее отстоять и расширить присутствие в Списке. Надеюсь, коронавирус нам не помешает.

В следующем году мы планируем номинировать "Белорусское соломоплетение" в Список всемирного нематериального наследия.

- Достаточно известен реестр "Память мира" ЮНЕСКО. В 2009 году в него были включены архивы Радзивиллов и Несвижское библиотечное собрание. Может быть, есть новости и по этой тематике?

- Программа ЮНЕСКО по защите всемирного документального наследия была учреждена в 1992 году. Как вы отметили, в 2009 году "Радзивилиада", представленная Беларусью, Литвой, Польшей, Россией, Украиной и Финляндией, включена в реестр.

У нас имеется ряд наработок по расширению белорусского присутствия в реестре - летописи, старинные уникальные юридические документы, архивы…

- ЮНЕСКО - межправительственная организация. Может ли простой человек поучаствовать в ее работе?

- Безусловно, ведь ЮНЕСКО - абсолютно уникальная организация в системе ООН. ЮНЕСКО - это в первую очередь не правительства, а национальные комиссии государств - членов. А в нацкомиссии входят не только чиновники, но в значительной мере представители общественных организаций, кафедр и ассоциированных школ организации.

В Беларуси начиная с 1967 года создана широкая сеть кафедр и ассоциированных школ ЮНЕСКО. В настоящее время 7 кафедр действуют в белорусских вузах, в школах и профессионально-технических училищах - 23 ассоциированные школы. Их деятельность позволяет сделать цели и задачи организации ближе и понятнее для молодых людей, способствует лучшему их пониманию.

В Беларуси национальная ассоциация клубов ЮНЕСКО - это Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, объединяющая 58 клубов и являющаяся неправительственной организацией.

Все это важные инструменты работы всей системы ЮНЕСКО на местах.

- Игорь Валентинович, что еще делает организацию более близкой и понятной людям?

- В ЮНЕСКО функционирует "Программа участия". Ее суть заключается в финансовой помощи со стороны организации в реализации небольших, но близких людям проектов по тематике ЮНЕСКО. Беларусь регулярно подает заявки в эту программу и, что, пожалуй, самое важное, регулярно получает финансовую помощь на реализацию 5-7 проектов в течение двух лет. Финансовый календарь организации подразумевает двухлетний финансовый цикл. Это не очень большие проекты, финансирование редко превышает $10 тыс., однако это важные проекты, близкие людям.

Безусловно, важное и заметное для людей направление деятельности организации - "Календарь памятных дат ЮНЕСКО". Государства - члены подают заявки на включение в него юбилеев значимых событий, важных исторических личностей. Так, в 2019 году по инициативе Беларуси благодаря этому календарю в мире широко отмечался 200-летний юбилей со дня рождения Станислава Монюшко, композитора, дирижера и педагога (1819-1872).

Хочу отметить, что Беларусь регулярно и активно сотрудничает с ЮНЕСКО по этому направлению. Практически ежегодно мы через этот календарь популяризируем значимые для Беларуси события. В нынешнем году это 150-летие со дня рождения Фердинанда Рущица, художника, графика, театрального художника и педагога (1870-1936). В следующем году под эгидой ЮНЕСКО будет праздноваться 100-летие Белорусского государственного университета (1921).

В настоящее время мы работаем над подготовкой номинаций на последующие годы. Планируем номинировать 100-летие Национальной библиотеки Беларуси на 2022 год.

Более того, есть очень интересное направление деятельности, достаточно новое, но перспективное для нашей страны. Речь идет о сети обучающихся городов ЮНЕСКО и сети креативных городов ЮНЕСКО.

В 2018 году Витебск получил статус "Обучающийся город", став частью глобальной сети ЮНЕСКО. Она состоит из 223 городов из 51 страны, где рассматривают образование на протяжении всей жизни как средство повышения ее качества. Витебск стал первым в Беларуси, присоединившимся к этой сети.

В настоящее время ведется работа по вступлению белорусских городов в сеть креативных городов ЮНЕСКО.

- Кстати, о планах. Какие еще проекты по другим направлениям планируется реализовать в ближайшей перспективе?

- Хочу отметить, что планов немало. И многие проекты уже перешли из стадии "планируем" к стадии "готовы реализовывать". Но иногда обстоятельства выше нас. Вот пример. Белорусская сторона совместно с Гидрологической программой ЮНЕСКО, а также с Польшей, Литвой и Украиной подготовила международный проект технической помощи по совместному управлению реками Буг и Неман. Трансграничная водная экосистема бассейнов рек Буг и Неман - одна из крупнейших в регионе Центральной Европы. Ее устойчивость очень важна для улучшения водной безопасности всего региона, успешного развития наших стран. Проект полностью готов к реализации и был утвержден в 2019 году. Общая сумма финансирования проекта превысит $12 млн, и основным реципиентом международной технической помощи выступит Республика Беларусь, поскольку на ее территории находятся бассейны обеих рек, на которые распространяется проект. Ждем завершения пандемии для его запуска.

Белорусская сторона также инициировала проект "Изучение мусульманского наследия Центральной Европы". Уникальный опыт мирного сосуществования на нашей территории, начиная с XIII-XIV веков, является крайне востребованным, когда мир сотрясают межэтнические и межрелигиозные конфликты. Наша инициатива получила полную поддержку генерального директора ЮНЕСКО и директора Центра Всемирного наследия.

Кроме того, было принято решение начать подготовку к проведению в Минске крупной конференции министров культуры для изучения этого вопроса. Проект сохраняется в повестке дня, и я уверен, что мы его в перспективе реализуем.

Главное - с оптимизмом смотреть в будущее и настойчиво добиваться поставленных целей.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-