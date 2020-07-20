Инвестиции в будущее: современные столичные комплексы создают новые возможности для развития бизнеса

Стремление поощрять деловую инициативу людей, способствовать развитию предпринимательства, малого и среднего бизнеса – это тренд времени. Экономике страны нужны вливания новых сил, а бизнес может придать ей необходимый импульс. При этом понятно, что одними лишь законодательными мерами не обойтись – нужны и практические шаги, способствующие развитию предпринимательства. Современные многофункциональные комплексы, которые возводятся сегодня в столице, – это не только комфортное жилье для тысяч семей, но и многочисленные помещения коммерческого назначения – будущие магазины, кафе, офисы сферы услуг.

Многие покупатели квартир в новостройках с удовольствием приобретают и коммерческие помещения. Инвестиция беспроигрышная и очень выгодная! Она позволяет создавать собственный бизнес, а также зарабатывать на сдаче помещений в аренду.

У коммерческой недвижимости есть и еще одно важнейшее преимущество – с годами ее стоимость только растет, и инвестиции приносят доход, не сравнимый с другими вариантами вложений. Уже несколько лет специалисты отмечают, что доходность коммерческой недвижимости в два раза превышает доходность по банковским депозитам. В комплексе "Маяк Минска", например, с начала строительства квадратный метр коммерческих помещений подорожал более чем в два раза! Попробуйте каким-либо другим способом всего за несколько лет удвоить свой капитал!

Не удивительно, что новые коммерческие помещения быстро находят владельцев.

Минчанка Юлия Царева в июне приобрела квартиру в комплексе "Минск Мир", в доме "Александрия". А в июле решилась на еще одну серьезную покупку в этом же комплексе!

– Коммерческое помещение мы приобрели в квартале "Эмиратс Люкс", в доме "Эмиратс Волна" на цокольном этаже. Покупку сделали без первоначального взноса. Выбрали помещение площадью 13 квадратных метров, его полностью оборудуем и будем сдавать в аренду. Размещение очень хорошее, в практически готовом квартале, поэтому проблем быть не должно, – рассказывает Юлия.

Юлия Царева, покупатель квартиры и коммерческого помещения в комплексе "Минск Мир"

Девушка считает, что весомым преимуществом комплекса "Минск Мир" является скорость его строительства.

– Уже осенью дом будет полностью готов, будем принимать свое помещение. Очень удобно, что так все быстро происходит! – не скрывает удовольствия покупательница.

Еще одна покупательница коммерческой недвижимости в комплексе "Минск Мир" стала Елена – она приобрела торговое помещение.

– При выборе объекта для покупки мы проанализировали предложения многих застройщиков и пришли к твердому убеждению, что приобрести свою коммерческую недвижимость хотим именно в комплексе "Минск Мир". Он уникален, и альтернатив ему мы не нашли. Он представляет собой город нового времени, – считает Елена.

Елена, покупатель коммерческой недвижимости в комплексе "Минск Мир"

Недвижимость – приобретение серьезное, поэтому необходимо просчитывать возможные перспективы. Елена уверена, что именно в комплексе "Минск Мир" ее бизнес будет развиваться наиболее успешно.

– Комплекс находится сейчас в стадии активной реализации, и мы четко видим его перспективы. Широта масштабов реализации этого проекта нас очень приятно впечатляет, – рассказала покупательница.

Руководитель многопрофильного образовательного центра Mulberry Club Ирина Баценко остановила свой выбор на комплексе "Маяк Минска". По ее словам, было как минимум несколько причин выбрать именно это место в столице.

– Во-первых, это прекрасное расположение в центре города, по хорошей трассе – на проспекте Независимости. Во-вторых, это молодой район, в котором много молодых семей и детей, а это входит в сферу моих интересов – мы преподаем иностранные языки. В-третьих, многие наши клиенты там живут. И нам хотелось расположить нашу школу поближе к ним, – рассказала Ирина.

Ирина Баценко, руководитель многопрофильного образовательного центра Mulberry Club

Руководитель считает, что кризис – прекрасное время для того, чтобы внести в свою жизнь перемены. Ведь он открывает новые возможности.

– Это была прекрасная возможность изменить место нашего расположения. Сейчас все обучение ушло в онлайн, и у нас было время для переезда. Я еще несколько лет назад рассматривала Маяк Минска, но на тот момент возможностей не было, а сейчас я увидела тако шанс. И решила, что это мое место – и по расположению, и по клиентской базе, – признается Ирина.

И покупатели, и специалисты в сфере недвижимости комплексы, которые возводит в Минске крупнейший застройщик, не случайно называют престижными. Прежде всего потому, что в проектах "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и "Минск Мир" особое внимание уделяется параметрам комфортной и уютной жизни.

Жилые дома – красивые, современные, с панорамным остеклением, с дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, с квартирами свободных планировок. Все дома – монолитно-каркасные, что позволяет в максимальной степени воплощать самые смелые планы по обустройству жилого пространства.

Дом "Микеланджело" комплекса "Маяк Минска"

Дома "Рафаэль" и "Гоген" комплекса "Маяк Минска"

Дом №7 комплекса "Парк Челюскинцев"

Дом "Эмиратс Волна" комплекса "Минск Мир"

Дома серии "Марина" комплекса "Минск Мир"

Дворы – обустроенные, с озеленением, с детскими и спортивными площадками нового поколения, где применяется и травмобезопасное покрытие, и развивающие "городки", и технологичные тренажеры.

Детская площадка в комплексе "Маяк Минска"

Баскетбольный корт и детская площадка в комплексе "Парк Челюскинцев"

Улицы, проезды, велодорожки и беговые тропинки – все прокладывается одновременно со строительством домов, и новоселам не нужно месить грязь, пробираясь к своему только что возведенному дому. Здесь же – открытые автопарковки, а неподалеку обязательно найдутся и паркинги.

Улицы, проезды, велодорожки, паркинги – все создается одновременно со строительством домов

Одновременно строятся и общественные объекты – школы, детские сады, поликлиники и медицинские центры, спортивные сооружения. Этому застройщик уделяет особое внимание – принцип "город в городе" подразумевает, что в жилых кварталах должно быть все необходимое горожанам буквально в шаговой доступности.

И главное отличие от традиционных "спальников" – множество помещений коммерческого назначения. Здесь открываются кафе и рестораны, магазины и бутики, офисы туристических компаний и салоны красоты, медицинские центры и аптеки, ветеринарные клиники и тренажерные залы. Вариантов множество!

Это делается не только для удобства жителей комплексов, у которых вся необходимая инфраструктура оказывается под рукой, но и для полноценной жизни района. Ведь коммерческие помещения – это и рабочие места, и самые широкие возможности для развития бизнеса!

В каждом из современных столичных комплексов есть большой выбор коммерческих помещений.

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" – самый современный проект жилищного строительства в Беларуси и самый масштабный в Европе.

Многофункциональный комплекс "Минск Мир"

Комплекс богат социальной инфраструктурой. Здесь будет возведено 7 школ и 12 детских садов, детская и взрослая поликлиники, медицинский центр. Будут возведены и паркинги – первый, рассчитанный на примерно 800 машин, работает уже с прошлой осени.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В комплексе уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World. Рядом возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Такие объекты – важный фактор стимулирования деловой активности, развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

Уже во время строительства в новых кварталах прокладываются беговые и велодорожки, в комплексе будет разбит также новый городской парк.

И еще одна важнейшая строительная площадка – станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции третьей линии минского метрополитена.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Но самое важное, что каждый квартал будет жить активно и интересно, ведь на первых этажах домов – множество помещений коммерческого назначения.

Так, в первом квартале "Эмиратс Люкс", строительство которого завершится уже этой осенью, построен торговый центр площадью почти 4 тысяч квадратных метров. А в доме "Эмиратс Волна", например, весь первый этаж – это еще более 30 тысяч квадратных метров для успешного малого бизнеса!

Дом "Эмиратс Волна"

В каждом квартале комплекса есть многочисленные коммерческие помещения – выбор огромен!

В комплексе "Минск Мир" можно приобрести не только квартиры, но и коммерческую недвижимость

В каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты

К слову, в комплексе "Минск Мир" сейчас объявлена летняя акция – квартиры продаются по самым привлекательным ценам! Завершится она в последний день августа.

Всего несколько недель назад в продажу поступили три новых дома – "Копенгаген", "Санкт-Петербург" и "Флоренция". На старте – самые интересные цены!

Дом "Санкт-Петербург". Лобби дома "Санкт-Петербург"

Дом "Флоренция". Лобби дома "Флоренция"

Дом "Копенгаген". Лобби дома "Копенгаген"

Еще одна акция проводится в квартале "Северная Америка" - "Минус 10%". На все квартиры во всех домах квартала цена снижена на 10%! Эта акция действует только до конца июля, остались считанные дни!

Комплекс "Маяк Минска" уже завершен.

Комплекс "Маяк Минска"

Его преимущества очевидны – станция метро в шаговой доступности, главная магистраль столицы, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта. И при этом – большое количество парковочных мест, в том числе на стоянке у Национальной библиотеки, и вместительный подземный паркинг.

Стоянка у Национальной библиотеки

Кроме того, рядом с Домом милосердия строится торговый центр с паркингом, в котором найдется место для 699 машин. Его сдача запланирована уже в этом году!

Современная школа и два детских сада – важный фактор для тех, у кого есть дети.

Школа

Новый детский сад с бассейном

Бизнес с удовольствием выбирает этот комплекс!

Например, в галерее "Променад", которая расположена напротив знаменитой школы, работает множество "точек" – от магазинов до кафе домашней кухни. По подсчетам местных предпринимателей, только здесь создано не менее 650 рабочих мест – как для жителей комплекса, так и для минчан из других районов города.

В галерее "Променад" работает множество "точек" – от магазинов до кафе домашней кухни

Выбор есть и на бульваре Пикассо: два первых этажа зданий отданы под развитие бизнеса. Здесь открыты продовольственный супермаркет и магазин игрушек, салоны красоты и кондитерские.

На бульваре Пикассо два первых этажа зданий отданы под развитие бизнеса

Красивейшая пешеходная улица города — бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

Двухэтажный торговый центр построен и в стилобате дома "Микеланджело". Готовые коммерческие помещения здесь очень быстро находят новых хозяев – открыть магазин или салон с видом из витрин на Национальную библиотеку не только престижно, но и выгодно! Ведь именно здесь гарантирован постоянный приток клиентов – достопримечательности комплекса и удобное транспортное обеспечение привлекают сюда очень многих!

Двухэтажный торговый центр в стилобате дома "Микеланджело"

Обратите внимание и на стилобат домов "Гоген" и "Рафаэль" – здесь также еще есть возможность купить помещение коммерческого назначения и начать собственный бизнес!

В стилобате домов "Гоген" и "Рафаэль" еще есть возможность купить помещение коммерческого назначения

Кроме того, в комплексе построен бизнес-центр "Дана Центр", а для всех горожан и гостей Минска – самый большой в стране торгово-развлекательный центр. Этот фактор, к слову, определяет большое количество клиентов и покупателей для всех, кто открыл в комплексе свое дело – в "Маяк" приезжают из всех уголков Минска!

Бизнес-центр Dana Center. Торгово-развлекательный центр Dana Mall

А еще в комплексе "Маяк Минска" можно приобрести полностью готовые квартиры в домах комфорт-класса "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль".

Дом "Микеланджело". Лобби дома "Микеланджело"

Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Очень интересен для предпринимателей и жилой комплекс "Парк Челюскинцев". Это европейский уровень комфорта – две станции метро по соседству, два детских сада – прямо в комплексе, паркинги и автостоянки.

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Уникальность комплекса "Парк Челюскинцев" в том, что он строится на границе настоящего лесного массива в центре города – более 170 гектаров, если посчитать вместе парк и Ботанический сад.

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей — многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

В непосредственной близости вся инфраструктура центра – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры.

Практически рядом расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

И самое широкое поле деятельности – для бизнеса!

В доме "Вог", который был введен в строй на первом этапе строительства, уже вовсю работают кафе и магазинчики. Застройщик предусмотрел, что для жителей комплекса это будет и удобно, и выгодно!

В строящемся доме №1 первые два этажа – это помещения коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости. Здесь предлагаются административно-торговые помещения площадью от 12 до 300 квадратных метров.

В доме №1 первые два этажа — сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости

Отметим также, что по соседству, на улице Макаенка, строится торговый центр с паркингом, в котором будут предусмотрены места для 999 автомобилей. Он будет сдан уже в нынешнем году.

Кстати, завершится строительство уже скоро – комплекс "Парк Челюскинцев" будет полностью готов в 2021 году.

А еще сегодня здесь можно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7, который расположен в первой линии комплекса от границ парка. Лесной массив – просто под окнами!

Дом №7

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство. Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Просторное и светлое лобби в эко-стиле

Напомним, что до 29 июля проводится творческий конкурс "Моя Dana", посвященный красоте и уникальности столичных комплексов "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Победители в трех номинациях – фото, видео и эссе – получат очень приятные денежные призы до 1000 рублей! О правилах участия в конкурсе можно прочитать на сайте застройщика bir.by.

Так где же приобрести коммерческую недвижимость и открыть свой бизнес? "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" или "Минск Мир" – это решать вам!

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Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Коммерческая недвижимость в современных столичных комплексах – ваша самая выгодная инвестиция в будущее!

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