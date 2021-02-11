Инвестиции, жилье, медицина - о развитии регионов рассказал на ВНС руководитель Лидского района

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиции, строительство жилья, увеличение доходов и уровня комфорта жизни людей - в числе приоритетов регионального развития. Об этом сегодня во время выступления на Всебелорусском народном собрании рассказал председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник, передает корреспондент БЕЛТА.

Лида - один из опорных городов Беларуси. Именно такие города призваны стать локомотивами регионального развития в новой пятилетке.

"Основная цель государственной политики в Беларуси - улучшение жизни людей на основе роста доходов и создания комфортных условий для работы и самореализации. Это применимо и к нашему району, где живет 135 тыс. человек", - отметил Сергей Ложечник. По его словам, несмотря на объективные сложности в завершившейся пятилетке, району удалось выполнить планы по всем ключевым параметрам.

Одним из основных вопросов для развития региона стали инвестиции. За минувшую пятилетку в Лидский район привлечено более Br1,1 млрд. "Серьезно модернизировали производство флагманы промышленности ОАО "Лакокраска" и ОАО "Лидское пиво". Суммарно на эти цели было направлено свыше 150 млн евро собственных и кредитных средств. Предприятия выпускают конкурентную продукцию, появились новые экспортные рынки", - подчеркнул Сергей Ложечник. В центре внимания также и сельское хозяйство. Главная задача - подтянуть слабые хозяйства, подготовить и обучить кадры. Эффект есть, в прошлом году на 21% выросло производство молока, более чем в полтора раза приросла урожайность зерновых.

В числе приоритетов также жилье и развитие социальной сферы. "Всего за два неполных года после принятия решения о включении Лиды в программу ускоренного развития мы получили взрывной эффект в строительстве жилья. А в 2021 году планируем удвоить объемы жилищного строительства", - отметил председатель райисполкома. В Лиде идет возведение жилого района Север. Кроме того, в городе начали реконструкцию городских очистных сооружений, ввели магистральные коллекторы к районам индивидуальной застройки.

В социальном блоке ключевой сферой стало здравоохранение. За минувшую пятилетку более Br13 млн направлено на капремонт Лидской центральной районной больницы, покупку более чем 270 единиц нового лечебно-диагностического оборудования. Сейчас идет активная работа над созданием в Лиде межрайонного медицинского центра, в котором будут сконцентрированы высокотехнологическое оборудование и специалисты узкого профиля. Такой подход, уверен Сергей Ложечник, обеспечит доступ к качественным медуслугам жителей сразу нескольких районов.

Большое внимание в районе уделяют вопросам здорового образа жизни, развитию инфраструктуры для занятий спортом и физкультурой. Спортивная база Лиды - одна из лучших в области. К слову, здесь учитываю и пожелания жителей. В прошлом году, например, построили скейтпарк и открытую ледовую площадку, сейчас возводят крытую мини-футбольную площадку.

Одним из драйверов развития регионов способен стать туризм. В Лиде, например, местом притяжения гостей стал древний замок. Вокруг формируется и инфраструктура - кафе, рестораны, мини-гостиницы, и потенциал этой сферы не исчерпан, уверен председатель райисполкома.

Сергей Ложечник отметил, что больше внимание надо уделять воспитанию молодежи, ее информированию. Именно для этого в Лиде запустили проект "#Экономика. Личность. Будущее". Главная его идея - показать в первую очередь молодым людям промышленные и сельскохозяйственные производства, спорт и культуру малой родины.

"Несмотря на все потрясения прошлого года, мы сплотились и выстояли. Люди понимают, что для нормальной жизни и развития нужна консолидация и совместная работа", - резюмировал Сергей Ложечник.-0-