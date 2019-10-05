Ипатов: есть и такие, кто собирает подписи ради хайпа с их уничтожением, а не для подачи в избиркомы

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть и такие, кто изначально не намерен предоставлять собранные подписи избирателей в избиркомы и участвует в выборной кампании ради хайпа с уничтожением подписных листов. Такое мнение сегодня корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов.

Зампредседателя Центризбиркома, сославшись на опыт предыдущих электоральных кампаний, заметил: среди выдвиженцев иногда появляются те, что изначально не намерены подавать в избирательные комиссии необходимый пакет документов. Подписи избирателей эти люди собирают для того, чтобы затем хайпануть на их уничтожении. "Подписные листы можно сжечь, съесть, отправить в космос или на дно океана. Так или иначе, это злоупотребление доверием избирателя. Когда человек ставит подпись за выдвиженца, он возлагает на него определенные надежды, что тот пройдет в законодательный орган и будет представлять его интересы", - подчеркнул Вадим Ипатов.

Он задался вопросом, зачем люди вступали в избирательную кампанию, если с самого начала не намеревались подавать документы. "Это хайп. Сегодня модно показать таким нестандартным способом свое несогласие с электоральным процессом. Хотя речь, прежде всего, идет о неуважении к избирателям, которые поставили подписи и поддержали этого выдвиженца", - считает зампредседателя ЦИК.

Помимо прочего, такие действия выходят за рамки избирательного права в плоскость законодательства о массовых мероприятиях. За его нарушение предусмотрена административная ответственность. "В таких ситуациях отдельные лица могут заявить, что к ним применяются меры, которые нарушают демократичность выборов", - отметил Вадим Ипатов.

По данным на 4 октября, кандидатами в депутаты Палаты представителей седьмого созыва выдвинулись 283 человека. Всего в избирательные комиссии к этому времени поступило 340 комплектов документов от участников избирательной гонки. Статистика еще будет меняться. Зампредседателя ЦИК пожелал тем, кто продолжает собирать подписи, успешно завершить этот этап и предоставить необходимый пакет документов в избирательные комиссии. Тех же, кто нужного количества подписей не соберет, Вадим Ипатов призывает достойно признать свое поражение.

Выдвижение кандидатов в депутаты продолжится по 7 октября включительно. Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-