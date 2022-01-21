Ипатов: изменения Конституции важны для стабильности государства и общества

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения Конституции важны для стабильности государства и общества, заявил журналистам директор Национального центра законодательства и правовых исследований, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов на заседании ЦИК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Было публичное обсуждение. Президент подписал соответствующий указ о проведении референдума, и надо организовать участки, комиссии. Это очень важная часть организации референдума, наряду с той работой, которая проводится по подготовке населения к референдуму, с разъяснением сути изменений Конституции", - сказал Вадим Ипатов.

По его словам, референдум всегда историческое событие. "Мы формируем общественный договор нашей страны, Основной закон. И те изменения, которые предполагается внести в Конституцию, имеют очень важное значение для стабильности нашего государства, общества и правопорядка. Референдум - это высшая форма народовластия, а референдум по Конституции - высшая форма референдума", - отметил зампредседателя ЦИК.

Вадим Ипатов подчеркнул: диалоговые площадки по обсуждению проекта Конституции будут продолжаться. "У людей много вопросов по Конституции, они интересуются. Кто-то второй раз прочитал, кто-то третий, возникают вопросы. Это нормально. Более того, все диалоговые площадки являются инструментом формирования нашего законодательства. Люди будут задавать какие-то вопросы, связанные не только с Конституцией, но и с развитием отраслевого законодательства. Для нас это очень хороший инструмент, чтобы формировать свое понимание, как подступать к тем или иным законам", - дополнил он.-0-

Фото Андрея Покумейко