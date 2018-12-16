Ипатов рассказал о плане подготовки законопроектов на 2019 год

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. План законопроектов на 2019 год находится в стадии согласования, сообщил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Сейчас документ в соответствии с установленным порядком внесен на рассмотрение главы государства", - сказал Вадим Ипатов. Он добавил, что на стадии формирования было получено более 140 предложений - от госорганов, организаций, субъектов хозяйствования, различных общественных объединений.

Среди законопроектов, которые на данный момент входят в план, шесть составляют так называемый бюджетный пакет. Ожидаются поправки в законодательство в сфере защиты прав инвалидов. Отработаны и согласованы предложения по изменению законов о лекарственных средствах, о здравоохранении. "Необходимо обратить внимание на проект, который предусматривает изменения административного законодательства. Предусмотрен закон, который будет регулировать вопросы регистрации юридических лиц", - добавил директор НЦЗПИ.

По его словам, кардинальных изменений не ожидается. Вместе с тем необходимо систематизировать все нормы для обеспечения стабильности законодательства.

Что касается развития законодательства в 2018 году, во многом отправной точкой послужили два важнейших документа, принятых в конце 2017-го, - декрет № 7 "О развитии предпринимательства" и декрет № 8 "О развитии цифровой экономики". В связи с этим Вадим Ипатов отметил, что в плане подготовки законопроектов на 2019 год учтена необходимость внесения изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

Вадим Ипатов отметил важность обратной связи. На сайте НЦЗПИ есть соответствующие рубрики, куда граждане и представители субъектов хозяйствования могут обратиться и поднять тот или иной вопрос. Некоторые законопроекты вызывают интерес у общественности. Например, в рамках плана на 2018 год проводилась серьезная работа по реформированию гражданского законодательства. Поправки в Гражданский кодекс были представлены для всеобщего обсуждения, поступило около 50 предложений. Результат такого обсуждения - 16 учтенных предложений в проекте закона.-0-