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13 декабря 2021, 13:11

Новые председатель ЦИК и два губернатора. Подробности громких кадровых решений Лукашенко

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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел резонансные кадровые назначения. Два новых губернатора возглавят Витебскую и Могилевскую области, а в Центризбирком назначен новый председатель и еще пять членов комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, как ни по каким другим кандидатурам, для назначения на данные должности шла кропотливая работа. Это не потому, что я не знаю вас или в стране вас кто-то не знает. Просто сейчас время настолько спрессовано, что не то что неверных - неточных шагов быть не должно. Вы это понимаете не хуже меня, поскольку сами находитесь в верхнем эшелоне власти", - подчеркнул белорусский лидер.

Пост председателя ЦИК, которым на протяжении многих лет руководила Лидия Ермошина, теперь займет Игорь Карпенко, до настоящего времени руководивший Министерством образования. Уже в ближайшем будущем ему предстоит организовывать проведение республиканского референдума по обновленной Конституции. Но пока не будет подобрана кандидатура на освобождающийся министерский пост и новый министр не войдет в курс дел, Игорю Карпенко поручено параллельно заниматься и образовательной сферой.

Александр Субботин назначен председателем Витебского облисполкома, Анатолий Исаченко возглавит Могилевский облисполком. До настоящего времени они работали на постах вице-премьера и заместителя председателя Совета Республики соответственно.

Что касается нового губернатора Витебской области, то для него это назначение еще и возвращение на свою малую родину. Он родился в 1976 году в Витебске. Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины и Международный институт менеджмента. Доктор биологических наук, профессор. "Это ваша родина. Да я и сам это чувствую, вы небезразличны к ней. Как и все мы к той земле, на которой долгое время работали и там, где мы людьми стали. Там ваше все", - отметил Александр Лукашенко при назначении.

Президент напомнил, что Александр Субботин непосредственно принимал участие в разработке новых подходов к развитию Витебской области, особенно по ведению сельского хозяйства на территории региона, созданию интеграционных структур на базе хозяйств.

Анатолий Исаченко также хорошо знаком с вверенным ему регионом - Могилевской областью. Трудовую деятельность начал в Горецком районе Могилевской области: работал старшим инженером колхоза "Советская Белоруссия", главным инженером, заместителем директора совхоза "Восход", председателем колхоза "40 лет Октября". В Шкловском районе Могилевской области являлся директором совхоза "Городец", заместителем председателя, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Шкловского райисполкома. Работал заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома. Был председателем Кировского райисполкома, заместителем председателя Могилевского облисполкома, председателем Могилевского областного Совета депутатов. Занимал должность помощника Президента - главного инспектора по Минской области.

"Я очень рад, что вы неуютно себя чувствуете в кабинете, что вам надо конкретная работа, - отметил Александр Лукашенко. - Мне нравится ваше стратегическое мышление, я это видел в Минской области (Анатолий Исаченко до назначения в Совет Республики работал председателем Минского облисполкома. - Прим. БЕЛТА). Поэтому вы также возвращаетесь на свою родную землю, это ротация кадров".-0-

Лукашенко намерен встретиться с активами Могилевской и Витебской областей

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