Исаченко посетил специализированную выставку "Белагро"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко посетил 31-ю международную специализированную выставку "Белагро". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Вице-спикер Совета Республики ознакомился с представленными инновационными продуктами и передовыми решениями в области растениеводства, животноводства, птицеводства, переработки, упаковки и хранения продукции, а также новыми образцами сельхозтехники.
Анатолий Исаченко отметил высокий уровень организации выставки и значительное представительство предприятий и организаций.
В этом году международная специализированная выставка "Белагро" проходит на новой площадке - в выставочном центре Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-