Исаченко: прямые телефонные линии позволяют слышать каждого

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко провел сегодня прямую телефонную линию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Прямая линия длилась три часа, и телефон звонил непрерывно. Граждане не только поднимали волнующие их вопросы, но также звучало немало предложений к VI Всебелорусскому народному собранию.

"Сегодня к нам поступило больше предложений и инициатив, чем личных обращений. И это радует. Наши граждане занимают все более активную позицию и просят учесть их мнение в различных сферах. В частности, по механизмам предоставления арендного жилья молодым специалистам, закрепления кадров в сельской местности, по вопросам совершенствования пенсионной системы, улучшения демографической ситуации в стране, а также по многим другим", - рассказал Анатолий Исаченко.

Зампредседателя Совета Республики подчеркнул, что работа с обращениями граждан и юридических лиц является первоочередной для всех госслужащих. "Мы открыты. Мы слышим каждого. Все поступившие предложения будут детально изучены и учтены", - отметил он.

Анатолий Исаченко добавил, что поступают и благодарности в адрес Совета Республики за разрешение беспокоивших граждан вопросов. "Благодарности - это, конечно, приятно. Но главное заключается в другом. Очень важно, что Совет Республики оказывает гражданам реальную помощь и содействие, способствует решению их проблем и повышению тем самым качества жизни в нашей стране", - заключил он.-0-