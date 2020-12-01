Исаченко: в области устойчивого развития в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В области устойчивого развития в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше, заявил журналистам заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко. Сегодня он провел рабочую встречу с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в сфере достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Беларуси сделано много, но нам предстоит еще более активная работа", - сказал Анатолий Исаченко.

По его словам, в основе ЦУР всегда находится человек. "Никто не должен остаться в стороне, и на это направлены все 17 целей устойчивого развития. Это безбарьерная среда, ликвидация нищеты, безграмотности, вовлеченность каждого человека в общественную деятельность. То есть каждая цель преследует определенное направление. Хочется отметить, что Беларусь за 2020 год по достижению ЦУР заняла 18 место из 166 стран", - отметил национальный координатор.

В повестке обсуждения были представлены рабочие вопросы. В частности, стороны подвели итоги совместной работы, а также рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере поддержки национальной архитектуры управления процессом достижения ЦУР, имплементации Целей устойчивого развития на региональный уровень, обсудили планы работы на 2021 год.-0-