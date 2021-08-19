Исаченко: в основе Целей устойчивого развития - никого не оставить в стороне

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе Целей устойчивого развития лежит принцип никого не оставить в стороне. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко во время открытия конференции "Локализация Целей устойчивого развития на региональном уровне", передает корреспондент БЕЛТА.





"В основе глобального стратегического плана лежит осмысленный девиз "Никого не оставить в стороне". Руководствуясь этим принципом, сегодня вопросы вовлечения всех регионов Беларуси в планомерное развитие с учетом их особенностей являются важными для государства. Такой подход по локализации ЦУР носит стратегический характер и полностью соответствует одному из приоритетов, выработанных на шестом Всебелорусском народном собрании, - сильные регионы", - сказал Анатолий Исаченко.

Нацкоординатор подчеркнул, что общая картина выполнения Беларусью ЦУР складывается из различных сфер и направлений. "В этом контексте достижения каждой области вносят существенный вклад в общую работу над реализацией ЦУР. Республика Беларусь демонстрирует хорошие результаты. По оценкам международных экспертов, уровень прогресса достижения Беларусью ЦУР составляет почти 79%. В Индексе человеческого развития мы занимаем 53-е место в категории стран с очень высоким уровнем человеческого развития. В независимом рейтинге Целей устойчивого развития нашей стране принадлежит 24-е место из 165 стран. Благодаря главе государства и реализуемой им политике Беларусь достойно выглядит во многих сферах - продовольствии, образовании, экологии, энергетике, санитарии, промышленности", - отметил он.





Вместе с тем Анатолий Исаченко акцентировал внимание, что позитивным устремлениям Беларуси противостоят целенаправленные действия ряда государств. "Повестка-2030, которая должна быть вне политики, подвержена негативному внешнему влиянию. Вмешательство во внутренние дела суверенного государства, политическое и санкционное давление противоречат ряду международных обязательств и идут вразрез с положениями Устава ООН. Несмотря на это, на международной арене мы настроены на конструктивный, правдивый диалог и уважение позиций друг друга", - заявил он.





"Беларусь продолжает системное выполнение Повестки-2030. В этом вопросе мы исходим из того, что Цели устойчивого развития работают на людей и для людей. Так, флагманом в продвижении идей устойчивого развития в Беларуси является Могилевский регион, где по инициативе руководства области принята и успешно реализуется первая региональная стратегия устойчивого развития до 2035 года.Такой активной позиции по данному направлению должны придерживаться все регионы нашей республики", - заключил он.-0-