Исаченко: вопросы демографии и поддержки семей находятся на постоянном контроле

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы демографии и поддержки семей приоритетные и находятся на постоянном контроле, заявил сегодня заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко во время встречи с руководителем офиса Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси Ольгой Атрощенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Вопросы демографии и поддержки семей находятся на постоянном контроле Президента и являются одними из приоритетных направлений государственной политики", - отметил вице-спикер Совета Республики.

Стороны также обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия с ЮНФПА по линии национального координатора по достижению ЦУР.-0-