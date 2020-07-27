Испытания пожарной техники для подпитки баков системы отвода тепла от реактора провели на БелАЭС

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора провели на Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, а также национальным планом действий по итогам стресс-тестов Белорусской атомной электростанции для повышения ее безопасности на первом энергоблоке успешно проведены испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора", - сказали в пресс-службе.

Системы пассивного отвода тепла относятся к средствам преодоления запроектных аварий. Они предназначены для длительного отвода остаточного тепла от активной зоны реактора через парогенераторы в случае полного обесточения станции.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Физический пуск первого энергоблока запланирован в 2020 году.

Нацплан действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС разработан в 2019 году и опубликован в открытом доступе на сайте Госатомнадзора. Статус его выполнения регулярно актуализируется и также размещается в открытом доступе. В плане учтены рекомендации партнерской проверки, которую провели эксперты Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG в 2017-2018 годах, и результаты собственного анализа, который проводился на национальном уровне перед партнерской проверкой.-0-