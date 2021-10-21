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21 октября 2021, 12:03

Исследование: понятие "дабрабыт" объединило в себе главные ценности белорусов

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир, безопасность, свобода, а также семья, здоровье и душевный комфорт - основные коллективные и индивидуальные ценности белорусского общества. Такими итогами исследований поделилась сегодня на пресс-презентации аналитического доклада Белорусского института стратегических исследований "Ценностный портрет современного белорусского общества" аналитик БИСИ Светлана Алейникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ценности белорусов можно разбить на две большие группы: личностно-семейные, индивидуальные и коллективные, или государствообразующие. Если говорить о первых, то исследование выявило приверженность белорусского общества к традиционному пониманию ценностей. Тройка лидеров выглядит так: здоровье, семья, душевный покой и комфорт. Вот что прежде всего важно для людей. Немного уступает материальный достаток и работа. А на периферии ценностей - стремление к власти, карьере, второстепенные вопросы имиджа", - рассказала Светлана Алейникова.

Во второй группе ценностей тройку главных (причем почти для 100% респондентов) составляют мир, безопасность и свобода. В топ-5 также входят порядок и справедливость. Последнее место занял национализм.

"Мы вывели код ценностей белорусского общества. В центре, объединяющем два столпа (индивидуальное и коллективное), находится белорусское понятие "дабрабыт" - это душевное и материальное благополучие", - обобщила Светлана Алейникова.

Для белорусов также характерны устойчивые патерналистские установки на сильное государство, смещение от материальных благ к приоритетам более духовного порядка. Велик запрос в обществе на коммуникацию и диалог, общение и обратную связь, участие в принятии важных решений. И еще один акцент современного общества - на развитие, желание увидеть образ будущего.

На протяжении года в Беларуси проводился большой цикл исследований соответствующей темы. В основе доклада лежит большой массив данных, полученных как путем эмпирических исследований (в частности, четырех крупных опросов: "Социокультурный портрет современного белорусского общества", "Поколение Z", "Историческое прошлое в оценках общественного мнения населения Беларуси", "Социальный портрет современной белорусской молодежи"), так и на основе встреч фокус-групп, экспертного сообщества, изучения различных научных трудов.

Заведующая кафедрой экономической социологии Белорусского государственного экономического университета Ирина Лашук отметила, что социологи не ставят цель опросить все население. Есть свои правила и законы у этой науки, которые позволяют делать выводы и экстраполировать данные исследований на генеральную совокупность жителей Беларуси (от 18 лет и старше). Соблюдаются инструкции по подбору и опросу респондентов. За достоверность получаемой информации отвечают интервьюеры.

Интересно то, что, по словам Ирины Лашук, базовые ценности (жизнь человека, семья, порядок) не изменились с 2017 года. И эти ценности характерны для всех поколений. Конечно, ценность свободы у молодежи гораздо выше, чем у старшего поколения. Но какого-то межпоколенческого разрыва нет. В объединяющем резерве ценностей произошли некоторые перестановки. Если прежде четверка лидеров выглядела так: общительность, благополучие, свобода, независимость, то в 2021 году свобода уже на первом месте, далее жертвенность, благополучие и властность. В целом же на первый план выходят общечеловеческие ценности.-0-

Исследование: "тутэйшасць", традиции и любовь к стране лежат в основе белорусской идентичности

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