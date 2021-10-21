Исследование: "тутэйшасць", традиции и любовь к стране лежат в основе белорусской идентичности

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главными основаниями идентичности белорусского общества стали "тутэйшасць" и культуроцентричность. Такими итогами исследований поделилась сегодня на пресс-презентации аналитического доклада Белорусского института стратегических исследований "Ценностный портрет современного белорусского общества" аналитик БИСИ Светлана Алейникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам удалось выявить глубинные основания идентичности белорусского общества, то есть того, что формирует чувство общности, объединяет белорусов, - поделилась результатами работы Светлана Алейникова. - Если одним словом попытаться охарактеризовать чувство идентичности современных белорусов, то, как сказал классик, это "тутэйшасць". Это привязанность к земле, месту проживания, дому. Сильным объединяющим фактором также выступают так называемые горизонтальные связи, чувство общности с близкими людьми, друзьями, знакомыми. Также белорусская индентичность еще и культуроцентрична: в центре нашего чувства общности лежат общие традиции, обычаи, культура и менталитет. Наверное, это специфическая черта белорусского общества".

На вопрос "Что в первую очередь объединяет белорусов?" 78,5% респондентов ответили, что это место проживания (город, село), 77,3% - традиции и обычаи, 76,8% - менталитет и характер, 75,4% - территория страны, 72,1% - национальность.

Что примечательно, в ответ на вопрос "Что значит быть белорусом?" большинство респондентов ответили "любить Беларусь и белорусов" (45,8%), "жить в Беларуси" (42,1%) и "считать себя белорусом" (38,1%). В пятерке ответов также "уважать и ценить белорусскую культуру", "знать и беречь национальные традиции". То есть самоотождествление и культуроцентричность, определенно, являются основой белорусской идентичности.

Отдельно Светлана Алейникова затронула аспект отношений гражданина, общества и государства. Исследования показали запрос подавляющего большинства населения на социально ориентированное и сильное государство, сохранение всех социальных гарантий. "Порядка 95% высказались за безусловное сохранение этих благ и гарантий, которые уже обеспечиваются государством", - отметила она.

Большинство сходится во мнении, что идеальная модель общества, в котором бы хотелось жить, - общество равных стартовых возможностей, которые государство предоставляет для самореализации. А дальнейший успех зависит от личных предпочтений, устремлений и способностей. Речь не об уравниловке, а именно о равных стартовых возможностях. Тогда будет соблюдена справедливость. "Причем большинство граждан сказали, что мы уже живем в этой модели. Она действующая", - добавила Светлана Алейникова.

"Если говорить об общей платформе большинства социальных и профессиональных групп, то это стремление к единству", - отметила аналитик БИСИ. Для примера она показала распределение ценностей по возрастным группам и по регионам. Заметных отличий в соотношении ценностей между, скажем, жителем Минской области и Брестской, между 18-летним и 50-летним человеком нет.-0-