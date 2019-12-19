19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исторический атлас Беларуси в одном томе планируют выпустить в 2020 году. В настоящее время завершаются работы по его созданию, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Государственного комитета по имуществу Елена Костюкова.

"В однотомном издании атласа отображается многогранный исторический путь нашего государства от появления на территории первобытного человека до настоящего времени. Также ярко выражены цивилизационные подходы, которые сочетаются с социально-экономической эволюцией общества, его политической и военной историей, этническими процессами, становлением и развитием религиозных отношений", - отметила представитель ведомства.

Атлас состоит из четырех частей. В работе над ним использованы наработки белорусских историков, сотрудников Института истории НАН Беларуси, Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации, Белорусского государственного университета, а также других научных, образовательных и архивных учреждений. Главную роль в организации работ по созданию атласа, а также его финансовое обеспечение и картографическое воплощение выполняет РУП "Белкартография".

Первая часть однотомного издания - "Ад першабытнага грамадства да Вялікага Княства Літоўскага". В карты этой части внесены изменения с учетом новых научных исследований в области археологии. Так, новые находки белорусских археологов, в частности под городом Иваново Брестской области, позволяют утверждать, что проникновение людей на территорию Беларуси произошло примерно от 300 до 40 тыс. лет до нашей эры.

С учетом новых научных взглядов белорусских ученых на процессы, происходившие на территории Восточной Европы в IX - начале XI века, уточнена терминология и хронология событий на картах. Карты из разделов первого тома атласа "Перыферыя антычнай і сярэдневяковай цывілізацыі" и "Старажытная Русь" объединены в один раздел - "Славяне. Усходнеславянскія дзяржавы".

Вторая часть атласа отображает период с момента заключения Люблинской унии и образования конфедеративного государства Речи Посполитой до прекращения существования этого государства в 1795 году.

Третья часть посвящена периоду нахождения белорусских земель в составе Российской империи с 1772 года до начала 1917 года.

В четвертой части (февраль 1917 года - 2019 год) показан сложный путь становления белорусской национальной государственности. Особое внимание уделено отображению событий, связанных с процессом образования и становления независимой Беларуси. В ней также найдут отражение недавние изменения административно-территориального деления страны (изменение границ областей и некоторых районов).-0-

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