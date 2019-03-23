IT-тренажеры по математике и физике разработали в БГУ

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. IT-платформу по математике для студентов и абитуриентов разработали в БГУ. Сайт уже пользуется популярностью не только в Беларуси, но и России, Израиле, Казахстане, США. Такая информация прозвучала в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Платформу по изучению математики преподаватель Ирина Сиротина вместе со студентами разрабатывала и совершенствовала на протяжении 5 лет. Сейчас в полном режиме работают два основных раздела: интерактивный справочник, где изложены теория за курс базовой школы и основы высшей математики, и контроль знаний в форме теста по любым темам. Также разрабатывается раздел "Репетиционное тестирование".

Работать с онлайн-репетитором можно абсолютно бесплатно. В скором времени разработчики ресурса планируют его перевести на английский и белорусский языки. Кроме того, появится мобильное приложение.

Еще один тренажер, но уже по физике, также с акцентом на современные технологии разработали в лицее БГУ. Под одной обложкой печатного сборника создатели собрали задания по предмету за всю 15-летнюю историю ЦТ. Ответы на вопросы зашифрованы. Чтобы узнать решение, достаточно смартфоном сканировать QR-код.-0-