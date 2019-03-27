Итальянская пицца из русской печи, народный чемпионат по парению, мобильные мини-дома и лайфхаки по ландшафтному дизайну. Чем еще удивят в этом году выставки "Белорусский дом" и "Деревянное и каркасное домостроение. Баня"?

Топ-5 причин посетить выставки:

1. РАЗМАХ.

Две выставки – в два раза больше экспонентов. В этом году масштабные экспозиции распахнут свои двери на одной площадке - в Футбольном манеже. "Белорусский дом" пройдет в юбилейный 50-й раз и откроет строительный сезон с невероятным размахом! Для посетителей с 28 по 30 марта подготовлена необычайно насыщенная интерактивная программа.

2. ИТАЛЬЯНСКАЯ ПИЦЦА И ДОМАШНИЙ ХЛЕБ - ПРЯМО ИЗ РУССКОЙ ПЕЧИ.

На протяжении трех дней ОО "Гильдия печников" и известный шеф-повар Дмитрий Кипень организуют приготовление и дегустацию блюд из русской печи, которая в нон-стоп-режиме будет топиться прямо на улице. Посетители смогут попробовать как традиционный домашний хлеб, так и экзотическое блюдо для русской печи – итальянскую мини-пиццу по авторскому рецепту шефа.

3. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТАНДЫР СВОИМИ РУКАМИ. СТРОИМ И ДЕКОРИРУЕМ ДРЕВНЕЙШУЮ НА ЗЕМЛЕ ВОСТОЧНУЮ ПЕЧЬ.

Три дня на выставочной площадке можно будет увидеть абсолютно разные модели печей – от миниатюрных бюджетных до самых сложных вариантов. Опытные мастера будут консультировать по различным вопросам – о видах печей, особенностях их строения и эксплуатации, производителях, ошибках и их решениях и т. д. Также проведут мастер-класс по строительству восточной древнейшей печи– тандыра, который набирает все большую популярность среди белорусов. Каждый сможет принять участие в создании и декорировании поистине эксклюзивной модели.

4. "БАННАЯ ПОЛЯНА" И ТРЕТИЙ НАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПАРЕНИЮ.

Баня по-черному, баня по-русынски, СПА-баня, женская баня – вы увидите старинные и современные техники и методики проведения банных процедур. Показательные выступления банщиков, мастер-классы и практические консультации от мастеров по парению вам обеспечены! Самым зрелищным событием обещает стать Третий народный чемпионат по парению, который уже успел завоевать свою популярность и с каждым годом набирает все большие обороты. Прямо в павильоне будет установлена баня с прозрачной стенкой – выступления конкурсантов смогут увидеть все. Соорганизатором народного чемпионата по парению в этом году выступает ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

5. НУ И ГЛАВНОЕ – ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ.

От бюджетных до элитных – дома и летние домики, бани и беседки, стройматериалы и инструменты, окна и двери, мебель и предметы декора, садовый инвентарь – все это и не только представят более 150 компаний. Посетители получат уникальную возможность ознакомиться и сопоставить цены, качество, но и совершить покупки на выгодных условиях, получить профессиональную консультацию по проектированию, строительству и благоустройству различных объектов.

Вы увидите новинку для отечественного рынка – мобильный мини-дом PODhouse, который легко переместить в другое место. Прямо на выставке можно будет прогуляться и по другим готовым строениям.

"Умный дом" - это уже не будущее. Как добавить интеллекта своему жилищу и научить его идеально подстраиваться под желания хозяина, расскажут профессионалы.

Лайфхаки от представителей ландшафтной индустрии. На мастер-классе вам расскажут о модных тенденциях, дадут практические советы, опишут проблемы и типичные ошибки в озеленении. Погрузитесь в атмосферу ландшафтного дизайна и спроектируйте сад мечты!

Вас ждут акции, розыгрыши, ценные призы и другие приятные сюрпризы от ведущих игроков рынка!

Время работы выставок:

28 и 29 марта с 10.00 до 19.00

30 марта с 10.00 до 17.00

Сайт: www.belarusdom.by

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