Итоги обследования МИКС дополнят портал о детях уникальной информацией - Белстат

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги многоиндикаторного кластерного обследования для оценки положения детей и женщин в Беларуси (МИКС) существенно дополнят информацию универсального веб-портала статистических данных о детях. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

"Это отдельный портал на сайте Белстата, на котором собраны разносторонние данные о детях - более 200 показателей. В прошлом году мы его разработали и запустили. Собрали все, что есть о детях у нас, в административных источниках органов государственного управления. Теперь можно составить представление о всем спектре жизнедеятельности детей, - сказала Инна Медведева. - Новые данные МИКС, которые мы представили сегодня, дополнят портал уникальным материалом. Это очень интересный инструмент. Надеемся, что он будет полезен многим".

Портал childrenportal.belstat.gov.by создан при поддержке ЮНИСЕФ в Беларуси. В восьми разделах объединены данные по таким темам, как здравоохранение, социальная защита, демография, образование, культура, спорт и отдых, защита детей, правосудие для детей, их благосостояние. Каждый пользователь может, зайдя на портал, задать интересующие его характеристики и получить по ним данные, даже оформить материал в таблицах и схемах, визуализировать. Примечательно, что можно найти не только актуальную информацию, но и динамику развития показателей с 2000 года.

В прошлом году Белстат проводил шестой раунд многоиндикаторного кластерного обследования домашних хозяйств для оценки положения детей и женщин в Беларуси (МИКС 6). Эта работа была организована по проекту международной технической помощи при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Европейского союза, Всемирного банка, Правительства Российской Федерации и Управления ООН по наркотикам и преступности. Для Беларуси это исследование является единственным источником информации по таким показателям, как детский труд, воспитание детей, их развитие в раннем возрасте.-0-