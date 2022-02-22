Иванец: к инновациям и науке ребят нужно привлекать со школьной скамьи

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К инновациям и науке ребят нужно привлекать со школьной скамьи. Об этом заявил сегодня журналистам министр образования Андрей Иванец во время проведения гранд-финала 11-го сезона проекта в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Первичное ознакомление с выставкой показало, что уровень проектов, которые представляются на конкурсе "100 идей для Беларуси", постоянно растет. Мы видим, что молодые люди не просто предлагают идеи, но и их реализацию. Очень приятно, что отдельная секция посвящена именно воплощенным идеям. Участники с огромным интересом рассказывают, как на практике внедрили свои задумки", - сказал Андрей Иванец.

Министр уверен, что проект по праву стал центральной площадкой, где не просто отбираются талантливые молодые люди, но и дается путевка в жизнь их проектам. "Сегодня мало найти способного молодого человека и предложить идею, важно реализовать их разработки. В стране созданы все условия, чтобы молодежь могла себя раскрыть, в том числе в области инноваций, науки и образования", - подчеркнул он.

Андрей Иванец также обратил внимание на постоянно растущее число участников школьного возраста. "Это говорит о том, что мы должны привлекать к инновациям и наукам ребят со школьной скамьи. У них есть большой интерес и самое главное - уровень знаний, позволяющий воплощать идеи и серьезные проекты, - сказал он. - Мы нацелены на то, чтобы в стране была полноценная система, которая позволяет выявить талантливую молодежь от сельской местности до столичных вузов. Кроме того, важно, чтобы за ними закреплялись наставники, которые помогут вывести их знания и навыки на еще более высокий уровень".-0-

Фото Оксаны Манчук