Сергеенко: каждый пятый проект конкурса "100 идей для Беларуси" реализован на практике

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый пятый проект конкурса "100 идей для Беларуси" за весь период его проведения реализован на практике. Об этом заявил сегодня журналистам глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко во время проведения гранд-финала 11-го сезона в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Конкурс "100 идей для Беларуси" проводится в этом году уже в 11-й раз. За это время в нем приняли участие более 18 тыс. одаренных ребят. С каждым годом проект приобретает больший размах, появляются новые элементы. Сегодня посмотрели выставку, где появился новый раздел, демонстрирующий, что уже реализовано на практике, то есть те предложения ребят, которые ранее становились победителями. К слову, каждый пятый проект за весь период проведения конкурса реализован на практике, в производстве", - рассказал Игорь Сергеенко.

По его словам, конкурс позволяет выявить способных, одаренных ребят в различных сферах деятельности - промышленном производстве, здравоохранении, общественных науках. "Понимаешь, что такими талантами прирастает наша страна. Первые победители проекта уже добились многого в жизни, стали руководителями в научной, педагогической сферах. Теперь их воспитанники принимают участие в различных этапах конкурса, который проходит на районном и областном уровнях, - подчеркнул глава Администрации Президента. - Финал организован в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" - это здорово, что такое решение принято Белорусским республиканским союзом молодежи вместе с Государственным комитетом по науке и технологиям при поддержке Министерства образования. Ребята приехали из разных уголков республики, могут увидеть на практике, к чему можно стремиться".

Игорь Сергеенко пожелал участникам приятных впечатлений, новых знакомств, побед и дальнейшего совершенствования как профессионалов своего дела. "Каждый имеет возможность - школьник, студент, аспирант - проявить себя и показать на площадке "100 идей для Беларуси", - заключил он.-0-

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Фото Оксаны Манчук