Иванец о сфере образования: отрасль динамичная, но она должна развиваться эволюционно

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сфера образования является очень динамичной отраслью, но ее развитие должно быть эволюционным. Об этом министр образования Андрей Иванец заявил, отвечая на вопросы журналистов после его представления коллективу Минобразования, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр обратил внимание, что принятый недавно Кодекс об образовании разрабатывался довольно продолжительное время. "Это говорит о том, что вопросы, которые там отражены, требовали очень серьезной системной проработки. Сегодня мы не имеем права на ошибку, должны прекрасно понимать, что система образования является основной в целом для воспитания всего нашего населения и каждого гражданина страны", - сказал он.

Очень важно, считает Андрей Иванец, чтобы выпускники школ выходили не только подготовленными специалистами, способными вступить во взрослую жизнь и осознанно выбрать профессию, но и чтобы это были патриоты своей страны.

По его мнению, новации, заложенные в Кодексе об образовании, позволят реализовать принципиально новые подходы на каждой ступени образования: дошкольной, средней, средней специальной и т.п.

"Образование - очень динамичная отрасль, но она должна развиваться эволюционно. Поэтому в первую очередь мы должны реализовать основные положения, которые заложены в новом Кодексе об образовании. А в последующем - смотреть, что нам делать дальше, в каком направлении двигаться вперед. Потому что выстроенная система образования - это наша конкурентоспособность не только внутри страны, но и на внешних рынках", - подчеркнул министр.-0-

Андрей Иванец