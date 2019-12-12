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12 декабря 2019, 20:47

Из Минска в Москву за шесть часов - новый поезд планируется запустить до конца 2020 года

Фото БЖД
Фото БЖД

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога и ОАО "РЖД" намерены внедрить ускоренное прямое дневное пассажирское сообщение между Минском и Москвой, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Создана соответствующая рабочая группа с участием специалистов БЖД и РЖД. "В настоящий момент идет проработка этого проекта. Стоит задача, чтобы днем за шесть часов в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств", - рассказал начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов. Проект планируется реализовать до конца 2020 года.

График на 2019/2020 годы предусматривает курсирование 22 пар поездов формирования БЖД в сообщении с РЖД. В международных перевозках Белорусской железной дороги около 69% объема приходится на Россию. За 11 месяцев 2019 года в двустороннем сообщении перевезено почти 2 млн пассажиров, что составило 100,7% к аналогичному периоду 2018 года. Основной пассажиропоток в сообщении с Россией - в направлении Москвы (более 61%) и Санкт-Петербурга (более 20%). Транзитные поезда формирования РЖД через Белорусскую железную дорогу за 11 месяцев 2019 года перевезли 557 тыс. пассажиров, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.-0-

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