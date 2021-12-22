Из Пекина в Беларусь вылетел очередной самолет с вакциной против COVID-19

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Пекина в Беларусь сегодня вылетел очередной самолет с вакциной против COVID-19, рассказали корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии в КНР.
"В Беларусь направлена очередная партия вакцины против COVID-19 производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell), - отметили в посольстве. - В состав груза вошло 1,1 млн доз вакцины, которые белорусская сторона закупила самостоятельно".
Доставка осуществляется самолетом Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Вакцина Vero Cell уже зарекомендовала себя как эффективное средство, которое предотвращает заболевание коронавирусной инфекцией нового типа либо помогает избежать тяжелого течения болезни и осложнений.
По данным китайской стороны, вакцина сохраняет свою эффективность против новых штаммов COVID-19, может применяться для детей в возрасте 3-17 лет.-0-