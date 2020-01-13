Из-за погоды соревнования по лову рыбы переносятся - БООР

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за теплой погоды предстоящие соревнования по рыбной ловле переносятся на более поздние сроки, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

"Учитывая погодные условия, многие запланированные ранее соревнования будут переноситься на более поздний срок. Место и время проведения соревнований нужно уточнять у ответственных организаторов", - отмечают в организации.

В частности, республиканские соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда, которые должны были стартовать в начале этого месяца, предварительно перенесены на 25 января.

В БООР надеются провести все соревнования, намеченные на январь-февраль.-0-