Избиратель попросил ЦИК отменить штраф за парковку в неположенном месте

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Лидия Ермошина рассказала журналистам о курьезных жалобах и ситуациях на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из жалоб поступила от молодого человека, голосующего впервые. "ГАИ оштрафовала его за то, что он поставил машину в неположенном месте. Он считает, что Центральная комиссия должна принять меры к отмене штрафа, поскольку ехал на выборы", - поделилась Лидия Ермошина.

Она рассказала также о случае в Могилеве, где наблюдателя удалили с избирательного участка за фотографирование. На сайте правозащитников изложен его комментарий по этому поводу, который, как отметила Лидия Ермошина, является более чем забавным. Мужчина признался, что не собирался оставаться на подсчет голосов на этом участке, поэтому решил: будет лучше, если его удалят за фотографирование, чем тихо уйти самому. "Вот собственно мотивы действий - спровоцировать скандал, работать не хочется", - констатировала председатель ЦИК. Кроме того, препятствия для работы этому наблюдателю, по его словам, создавали избиратели: приходили по 8-10 человек и заслоняли ящики для голосования.-0-