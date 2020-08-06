Избиратель в Москве: отдал свой голос за сильную Беларусь

6 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Возможность проголосовать досрочно на выборах - это право, которым по закону обладает любой гражданин Беларуси, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Александр Шундрик, который принял участие в досрочном голосовании на выборах Президента Беларуси на участке, образованном в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России.

"Это право каждого гражданина - проголосовать досрочно, - сказал Александр Шундрик. - Просто 9 числа я по службе буду находиться не на месте, и мне так удобней. Я каждый раз на предыдущих выборах ходил голосовать досрочно вместе со своей семьей".

Александр Шундрик сообщил, что он отдал свой голос за сильную, процветающую Беларусь. "И она будет такой", - убежден он. Отвечая на вопрос, что ему нравится в современной Беларуси, избиратель сказал: "Все - чистота, порядок, свобода, красота. Это можно продолжать бесконечно".

Проголосовать на выборах Президента Беларуси можно в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Участки для голосования расположены в помещениях белорусских дипломатических учреждений. Здесь проголосовать могут граждане Беларуси, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации, дипломаты и члены их семей, сотрудники интеграционных органов.

Из-за коронавируса внесены определенные коррективы в избирательный процесс и работу участковой комиссии в Москве: в российской столице до сих пор сохраняются меры по предупреждению распространения инфекции - масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование, отменены массовые мероприятия. В посольстве Беларуси в России учитывают эти реалии: ограничено одномоментное нахождение избирателей на участке, предусмотрены меры социального дистанцирования. Для тех, у кого нет своих средств защиты, на участке выдаются дезинфекторы, медицинские маски, одноразовые ручки.-0-