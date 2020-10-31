Изменения ноября: повышение БПМ, пенсий и детских пособий

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ростом БПМ и среднемесячной зарплаты с 1 ноября в Беларуси повышаются некоторые виды пенсий, а также увеличиваются размеры различных видов пособий и социальных выплат и доплат, сообщает БЕЛТА.

Новые размеры БПМ и МПБ

С 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br258,11. Для трудоспособного населения - Br285,68, пенсионеров - Br195,15, студентов - Br248,06, детей в возрасте до трех лет - Br165,18, детей от 3 до 6 лет - Br228,85, детей от 6 до 18 лет - Br278,16.

Также в Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов. На одного члена семьи из четырех человек с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го в расчете на месяц он составит Br419,78. Среднедушевой минимальный потребительский бюджет молодой семьи из трех человек составит Br450,43; трудоспособного населения - Br528,3; пенсионеров - Br410,1; детей в возрасте до 3 лет - Br352,55; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br448,14; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br457,49. target="_blank">Читать далее

Пенсии

В связи с ростом БПМ будут перерасчитаны: социальные пенсии, надбавки и повышения, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

Так, ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в ноябре-январе для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br64,53, в возрасте от 75 до 80 лет - Br48,4. Надбавка для инвалидов I группы составит Br64,53, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br32,27.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br283,92, инвалидам с детства II группы - Br245,2, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br219,39, инвалидам III группы - Br193,58, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br129,06, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br206,49 до Br283,92.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br258,11 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br309,73 (за двумя и более).

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).

Детские пособия

Рост БПМ в среднем на душу населения влечет и увеличение размера пособий на детей.

Единовременная выплата при рождении первого ребенка теперь составит Br2581,1 (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей - Br3613,54 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере Br258,11, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br129,06.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - Br180,68, на других детей в семье - Br129,06. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br258,11 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br309,73 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br180,68.-0-