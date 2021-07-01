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01 июля 2021, 11:19

Изменены границы Витебской, Гомельской и Могилевской областей

Фото из архива
Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 июля изменились границы Витебской, Гомельской и Могилевской областей. Это предусмотрено указом от 5 апреля №136, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Установление границ административных районов и областей Беларуси, а также определение их площадей было выполнено более 60 лет назад графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала. В настоящее время зачастую эти границы невозможно определить на местности без специальных устройств, поскольку они не совпадают с твердыми контурами (реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесами, просеками и т.д.), а также во многих случаях пересекают участки сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда.

Для современного определения границ применена технология, в основе которой лежит использование новейших возможностей дистанционного зондирования Земли, методов получения и обработки фотоизображения и оцифровки земельного покрытия.

В соответствии с указом новые границы Витебской, Гомельской и Могилевской областей и их районов установлены с 1 июля 2021 года. Изменения административно-территориального устройства областей, районов, сельсоветов учтены в едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси. Границы Гомельской области и ее районов, совпадающие с госграницей Беларуси с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.

До 1 декабря 2021 года соответствующие изменения также внесут в единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и реестр адресов Беларуси централизованно в пределах средств республиканского бюджета, предусматриваемых Госкомимуществу на имущественные отношения, картографию и геодезию.

За выдачу (оформление) документа, удостоверяющего право на земельный участок, пошлина взиматься не будет. К размеру платы за государственную регистрацию земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав на них и внесение исправлений в документы регистра недвижимости, а также к тарифам на услуги по подготовке сведений для государственной регистрации и внесения исправлений устанавливаются понижающие коэффициенты.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица будут освобождены от платы за внесение изменений в документы, содержащие сведения об адресе.

Указ не повлечет необходимости уведомления государственных органов об изменении места нахождения юридического лица, внесения изменений в документы, содержащие сведения об адресе (учредительные документы, свидетельства о госрегистрации индивидуальных предпринимателей, специальные разрешения (лицензии), документы о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания и иные). Соответствующие изменения в документы вносятся одновременно с внесением в них других изменений в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) по инициативе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан.

Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняется до прекращения срока аренды.

В качестве примера изменения границ района, в комитете привели следующий: в Гомельской области п.Шестовичи, д.Шестовичи, д.Мойсеевичи, д.Велавск и д.Черноцкое Петриковского района предполагается включить в состав Мозырского района. Это обусловлено тем, что данные населенные пункты расположены на правом берегу Припяти, а административный центр Петриковского района - Петриков - на левом, что значительно увеличивает расстояние между ними. "Включение в состав Мозырского района этих населенных пунктов экономически целесообразно, поскольку позволит сократить время и средства на социально-бытовое и медицинское обслуживание проживающих в них граждан службами этого района, а также сэкономить соответствующие средства в Петриковском районе", - отметили в пресс-службе.

Общественное обсуждение дало основания местным исполнительным и распорядительным органам принять решения и сделать предложения о соответствующем изменении границ Петриковского и Мозырского районов. Таким образом, 352 домовладения указанных населенных пунктов после вступления в силу указа №136 вошли в состав Мозырского района.-0-

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Витебская область Гомельская область госимущество Могилевская область указы
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