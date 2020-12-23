Изменены порядок и условия направления граждан в ЛТП

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент 10 декабря подписал закон №70-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них", сообщили БЕЛТА в МВД.

Законопроект разработан Департаментом исполнения наказаний и главным управлением охраны правопорядка и профилактики МВД. Как рассказали в ГУОПП МВД, принятие нормативного акта обусловлено прежде всего приведением закона от 4 января 2010 года №104-З в соответствие с декретом №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

"Так, в декрете №3 используется новое для отечественного законодательства понятие - трудоспособные неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни, - пояснили в ГУОПП МВД. - В нем же указано, что принятие решения о направлении таких лиц в ЛТП предоставляется постоянно действующим комиссиям по координации работы по содействию занятости населения, созданным районными и городскими исполнительными комитетами (местными администрациями). Данные институты являются новеллами в законодательстве. В этой связи новым законом устанавливаются квалификационные характеристики асоциального образа жизни, определены алгоритмы направления граждан в ЛТП, а также роли и место указанных комиссий в процедуре направления".

В частности, устанавливается, что безусловными и ключевыми критериями асоциального образа жизни является систематическое злоупотребление гражданином алкогольными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, токсическими или другими одурманивающими веществами и совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения административных правонарушений. "Такие действия будут однозначно свидетельствовать об антиобщественном поведении и в совокупности являться единым базовым основанием для направления асоциальных граждан в ЛТП", - отметили в ГУОПП МВД.

Кроме того, определяется перечень документов, прилагаемых к заявлению в суд, а также сохраняется необходимость медицинского освидетельствования граждан для установления наличия либо отсутствия у них заболевания хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, отсутствия заболеваний, препятствующих направлению в ЛТП.

В свою очередь в Департаменте исполнения наказаний МВД обратили внимание, что одно из основных изменений в законе - уточнение сроков направления граждан в ЛТП. "Если гражданин направляется в профилакторий в третий и более раз, то теперь по решению суда он может быть подвергнут принудительной изоляции сроком на два года вместо одного, - уточнили в ДИН. - Наряду с этим законом корректируются и основания для сокращения назначенного срока их нахождения в ЛТП: не менее трех четвертей срока в отношении граждан, направленных в профилакторий во второй раз, и не менее половины срока - в отношении иных граждан".

Помимо этого в законе формулируется процедура информирования территориального органа по труду, занятости и социальной защите о прекращении нахождения в ЛТП асоциальных граждан, а также детализируются условия получения телеграмм, писем, денежных переводов, посылок и бандеролей.

Закон вступает в силу с 30 декабря.-0-