Японские болельщики проявляют большой интерес к ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси - посол

19 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Японские болельщики проявляют большой интерес к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в том числе в Беларуси в 2021 году. Важность этого отметил посол Японии в Беларуси Хироки Токунага сегодня на торжественном мероприятии по случаю дня рождения императора Японии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат в целом позитивно оценил развитие белорусско-японских отношений, обратив внимание в том числе на предстоящие в двух странах спортивные мероприятия. В 2020 году в Токио пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры, в них примет участие и Беларусь. В Минске в будущем году состоится чемпионат мира по хоккею, к которому проявляют интерес японские любители этого вида спорта.

Посол коснулся также двусторонних экономических отношений. В особенности он обратил внимание на возросший спрос на белорусскую молочную сыворотку, которую в Японии используют при изготовлении продуктов для здорового образа жизни, особенно популярных у молодежи.

Дипломат выразил уверенность в расширении гуманитарных контактов между двумя странами. Он также отметил увеличение туристического обмена. По словам посла, на 70% возросло число белорусов, которые посещают Японию. С введением безвизового режима стало больше и число приезжающих в Беларусь японцев. Дипломат также выразил уверенность в том, что благодаря масштабным спортивным соревнованиям этот обмен станет еще активнее.

Нарухито взошел на императорский престол 1 мая 2019 года. Его отец Акихито был 125-м императором, провел на троне почти 30 лет и в минувшем году принял беспрецедентное решение отречься добровольно, объяснив свое желание преклонным возрастом.

День рождения императора - государственный праздник в Японии.-0-

Беларусь стремится к развитию полноформатных отношений с Японией - Дапкюнас Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что традиционное участие руководства МИД в мероприятиях национальных праздников Японии в Беларуси является свидетельством искреннего уважения к стране, а также желания стремительного развития полноформатных двусторонних отношений.