Яркие эмоции в Minsk World! Квартиры в доме "Сальса" – всего от 1999 рублей за метр

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Ко Дню всех влюбленных! Только до 21 февраля всем клиентам скидка до 50 евро за квадратный метр при единовременной оплате!

Ученые доказали, что танцы способны сделать любого человека счастливым. Такая цель была и у архитекторов многофункционального комплекса Minsk World, которые создали дом в честь горячей латиноамериканской сальсы в квартале "Мировых танцев".

Каждый покупатель квартиры в доме "Сальса" станет чуточку счастливее, особенно, когда увидит стоимость квадратного метра – всего от 1999 рублей за квадратный метр!

Срок сдачи дома – первый квартал 2022 года. Такие выгодные условия застройщик предлагает только на старте продаж, а в качестве бонуса – рассрочку до 100 месяцев.

Интересно? Всю информацию можно найти на сайте bir.by или по телефону 7576.

Квартал "Мировых танцев" находится возле улицы "Аэродромная"

Дом "Сальса" находится в восточной части квартала "Мировые танцы". Такое расположение можно назвать идеальным: отсюда через улицу Аэродромную удобно и быстро добираться до центра города, но при этом дом находится в некотором отдалении от основных магистралей и шум дороги не будет мешать жильцам.

Окна выходят на жилую застройку, а также территорию внутреннего двора и две школы, которые находятся в самом центре квартала. Тут же запроектированы игровые и спортивные площадки, зеленые зоны для отдыха и прогулок с домашними животными. Уже сейчас инфраструктура квартала готова практически полностью!

Рядом с домом "Сальса" находится дом "Чарльстон"

Подъезд сквозной, вход располагается на уровне земли, чтобы было удобнее закатить коляску или велосипед. Для велосипедов в доме предусмотрен закрытый байк-бокс, а парковки вынесены на периферию квартала, чтобы полностью исключить транзитное движение.

Первый этаж – особая "фишка" дома. Здесь находятся шесть квартир, каждая – с террасой площадью от 7 до 14 квадратных метров и отдельным входом. Высота потолков – 3,3 метра. Такой вариант отлично подойдет для клиентов, которым не нравится жизнь на высоких этажах.

В остальных помещениях 15-ти этажного дома высота потолков составляет 2,7 метра.

Все квартиры – со свободной планировкой, их легко объединить и перепланировать, площадь варьируется от 31 до 62 квадратных метров. Всем клиентам застройщик предлагает первичную бесплатную консультацию дизайнеров.

В каждой квартире в зависимости от площади предусмотрен хотя бы один оконный проем, все окна – панорамные, с триплексными стеклопакетами импортного производства, есть детские замки безопасности. В нескольких квартирах на 12-ом этаже предусмотрены дополнительные балконы.

На 12 этаже предусмотрены дополнительные балконы

От главного входа к скоростным бесшумным лифтам фирмы OTIS – грузовому и панорамному – можно будет попасть через дизайнерские лобби. Здесь есть место для консьержа, зона отдыха и санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев.

Яркое лобби не оставит никого равнодушным

В некоторых странах сальсу называют "музыкой тропиков", настолько ярко в этом танце ощущается культура жарких стран Карибского бассейна. Дизайнеры постарались максимально передать этот образ в оформлении холла.

Танцевальный квартал многофункционального комплекса Minsk World, как и все остальные кварталы, находится в пешей доступности от собственной инфраструктуры – здесь запроектированы школы и детские сады, поликлиники и медицинские центры, магазины и кафе, спортивные залы и фитнесс-клубы.

В скором времени здесь появится самый большой в стране торгово-развлекательный центр с паркингом, шикарный парк со скульптурами, зонами отдыха, аттракционами и фонтанами, и Международный финансовый центр.

В квартале появится Международный финансовый центр

Самый крупный в стране торгово-развлекательный центр тоже спроектирован здесь

Все эти объекты – не только отличная возможность для отдыха, но и тысячи рабочих мест. В многофункциональном комплексе, построенном по принципу "город в городе" можно не только с комфортом жить, но и успешно работать!

Зеленым сердцем проекта будет шикарный парк

Кубинцы утверждают, что европейцы учатся у них веселиться именно с помощью сальсы. В квартале "Мировых танцев" радовать белорусов будут еще и "Танго", "Твист", "Вальс", "Фламенко" и "Чарльстон".

В некоторых домах квартиры уже распроданы, а первые жильцы дома "Чарльстон" уже получили ключи от заветных квадратов и приступают к ремонту! Хотите также? Поторопитесь! Квартиры идут нарасхват!

Купить квартиры в доме "Сальса" и других новостройках многофункционального жилого комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также вам помогут региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Если вы сами захотите стать часть нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by. Мы приглашаем менеджеров со всех уголков нашей страны!

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

Размещение рекламы на БЕЛТА