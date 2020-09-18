Яркий сентябрь в Minsk World - акции, скидки и рассрочка до 100 месяцев!

Квартира вашей мечты - в столичном комплексе Minsk World! Красивая, современная, комфортная. В доме с большими окнами, скоростными лифтами, дизайнерским подъездом. А рядом все нужное - метро, бизнес-центр и торговый центр, школы и детские сады, поликлиники и кафе. Minsk World - идеальное место для жизни и бизнеса!

Строительство комплекса стремительно меняет белорусскую столицу. На сегодня работы идут уже в 14 кварталах, а приобрести квартиры можно в 10 из них: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов" и "Эмиратс Люкс".

На выбор покупателей более чем 20 домов. Следить за строительством можно благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Преимущества и красоту жилых комплексов "Парк Челюскинцев", "Маяк Минска" и Minsk World оценили уже очень многие, запечатлев свои эмоции в фото, видео, прозе и стихах. Все желающие могли представить свои работы в конкурсе "Моя Dana", итоги которого подвели в начале сентября. Лучшие работы можно увидеть на сайте bir.by.

В числе победителей в номинации "Видео" о комплексе Minsk World - Татьяна Литош, трогательный семейный видеоролик которой вы можете видеть в этой статье.

Сентябрь - лучшее время для покупки квартир и офисов в комплексе Minsk World. Вас ждут выгодные условия и многочисленные акции!

Готовы сразу оплатить всю стоимость квартиры? В таком случае сумма будет рассчитана по курсу ниже банковского - всего 2,75 рубля за евро.

Нет возможности оплатить всю сумму сразу? Воспользуйтесь уникальной беспроцентной рассрочкой до 100 месяцев. Условия простые и понятные!

Договор рассрочки на квартиру оформляется прямо в офисе продаж застройщика - посещать отделение банка не нужно.

При этом вам не нужны справки о доходах или поручители. Для оформления договора необходим только паспорт.

Вы делаете первоначальный взнос - 10%, 20% или 30%. Чем больше стартовый платеж - тем выгоднее условия рассрочки.

Остальная сумма делится на выбранное вами количество месяцев рассрочки. Максимальный срок - 100 месяцев.

По сути, ежемесячный платеж примерно равен сумме арендной платы за квартиру. Но при этом вы будете платить не за съемное жилье, а за собственное

Фото: Владимир Пацкевич, участник конкурса "Моя Dana". Minsk World – это настоящий город будущего, где будет все для жизни и бизнеса!

Специальные программы по покупке жилой и коммерческой недвижимости действуют для сотрудников сферы IT, здравоохранения и образования - выгода для них составляет от 10% до 20%.

Также на квартиры в комплексе Minsk World действуют еще три специальные предложения! Эти предложения не касаются только домов "Лиллехаммер" и "Глазго", которые буквально на днях поступили в продажу и уже имеют самые приятные акционные цены.

Семьи, в которых есть дети, а также спортсмены-чемпионы, прославившие Беларусь, при покупке квартиры получают скидку до 100 евро с каждого метра.

Владельцы банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" при покупке квартиры могут сэкономить 1 000 рублей.

Можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей даже не выходя из дома - выбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади выбранного жилья.

Каждому покупателю - своя скидка. Сложно разобраться? Тогда просто запомните - покупать недвижимость в комплексе Minsk World сегодня невероятно выгодно!

Менеджеры по продажам обязательно помогут вам выбрать лучший вариант квартиры и самые выгодные условия покупки. Рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей!

Выбор недвижимости в Minsk World впечатляет - комплекс признан самым масштабным в Европе!

На выбор покупателей - более 20 новостроек. "Лос-Анджелес", "Новый Орлеан", "Сан-Франциско", "Квебек", "Ванкувер", "Нью-Йорк", "Ницца", "Токио", "Киото", "Гонконг", "Джакарта", "Стамбул", "Москва", "Сочи", "Сидней Люкс", "Пекин", "Эмиратс Волна", "Лиллехаммер" и "Глазго"… У каждого дома свое название и свой яркий характер!

Все новостройки - это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями. Планировки на любой вкус - от небольших квартир-студий на 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью 85 метров.

Фото: Владислав Ситник, участник конкурса "Моя Dana"

Фото: Татьяна Трусова, участник конкурса "Моя Dana"

Фото: Виктория Землянская, участник конкурса "Моя Dana"

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana". Приобрести квартиры можно уже в 10 кварталах, на выбор – более 20 новостроек!

В каждом подъезде - два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность - просторные дизайнерские лобби, где есть все удобства: стойка консьержа, зона ожидания и встречи курьера с удобными креслами и столиками, санитарная комната с пеленальным столиком.

В вестибюлях многих домов дополнительно есть байк-боксы для хранения велосипедов и колясок. Из лобби, как правило, два выхода, что позволяет не обходить здание. Вход в дом оборудован с учетом принципов организации безбарьерного пространства, чтобы людям с ограниченными возможностями и мамам с колясками было удобно.

Фото: Виктория Землянская, участник конкурса "Моя Dana"

Фото: Владислав Ситник, участник конкурса "Моя Dana"

Все новостройки в комплексе Minsk World – это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями

Вот только несколько интересных вариантов!

Великолепный "Санкт-Петербург" включает две секции по 19 этажей. На первом этаже - встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе. На втором - часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха. В каждой секции - по два скоростных и бесшумных лифта, один из которых панорамный.

Дом "Санкт-Петербург"

Яркая и солнечная "Флоренция" состоит из трех секций высотой по 25 этажей. В каждой секции - по три лифта, два из которых - повышенной грузоподъемности до 1000 кг. Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов - байк-боксы.

Дом "Флоренция"

Возвышающийся на 25 этажей "Копенгаген" благодаря небесной тонировке стекол будет восхитительно сверкать в лучах солнца. В доме предусмотрено три лифта. На первом этаже квартиры имеют отдельный вход и собственные огороженные террасы с козырьками от осадков. Почти таунхаус, но только в центре города!

Дом "Копенгаген"

Комплекс Minsk World - это ваш выбор! Это город в городе, где будет все необходимое для жизни и бизнеса!

Доминантой деловой активности и точкой притяжения комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, строительство которого уже началось. МФЦ будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая иностранные инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной - обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Особое внимание уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант на сайте bir.by!

Торговый центр площадью почти 4 000 квадратных метров в квартале "Эмиратс Люкс"

Метро в вашем распоряжении! Рядом с комплексом Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в границах комплекса строится и вторая станция - "Аэродромная".

Возводятся многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. В готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа - выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.

Началась продажа мест в многоуровневом паркинге на 800 машин

В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк - "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты - здесь будет красиво, интересно, ярко.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы

Все кварталы свяжет сеть велодорожек - это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.

А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Фото: Владислав Сачковский, победитель конкурса "Моя Dana". Во дворах домов обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Недвижимость в комплексе Minsk World - надежная инвестиция и очень выгодное приобретение!

Приобретайте квартиру за собственные средства по лучшему расчетному курсу 2,75 рубля за евро. Или воспользуйтесь уникальной беспроцентной рассрочкой до 100 месяцев - и переезжайте из съемной квартиры в собственную по цене ежемесячной аренды!

Многочисленные акции делают приобретение квартир и офисов в Minsk World еще выгоднее!

Скидки могут получить семьи с детьми, спортсмены-чемпионы, сотрудники сферы IT, образования и здравоохранения, владельцы "Моцнай карткі". Не забывайте и про скидку до 10 000 рублей при онлайн-бронировании квартиры на сайте bir.by.

К каждому покупателю - индивидуальный подход! Менеджеры по продажам обязательно помогут вам выбрать лучший вариант квартиры и самые выгодные условия покупки. Рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей!

Фото: Татьяна Трусова, участник конкурса "Моя Dana". Выгодные акции, курс ниже банковского и рассрочка до 100 месяцев – решите свой квартирный вопрос на лучших условиях в Minsk World!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни - с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны - Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске - региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями, подбором квартир и заключением договора.

Номер для связи через мобильных операторов - 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Minsk World - рассрочка на 100 месяцев, скидка при онлайн-бронировании до 10 000 рублей и акции для каждого!

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