Явка избирателей на референдуме на 10.00 составила 46,33%

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 10.00 явка граждан составила 46,33% от общего числа включенных в списки для голосования, сообщил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Можно сказать, что по двум областям референдум уже состоялся. Это Гомельская область - 52,87% и Могилевская область - 50,03%. На третьем месте по количеству голосующих Витебская область - 47,68%. Брестская область - 46,71%, Гродненская - 45,44%, Минская - 46,20%, и Минск - 37,96%", - сказал Игорь Карпенко.
Глава ЦИК подчеркнул, что на участках для голосования работают около 45 тыс. национальных наблюдателей. Все участки работают в штатном режиме. "Можно предполагать, что основной поток избирателей будет чуть позже, потому что это были данные на 10.00", - добавил Игорь Карпенко.-0-