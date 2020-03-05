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Общество
05 марта 2020, 16:42

Языковые курсы и IT, медпомощь и консультации - как в Беларуси помогают семьям беженцев

Тимофей Солодков. Фото из архива
Тимофей Солодков. Фото из архива

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана широкая партнерская сеть для работы по адаптации и социализации беженцев и людей, получивших дополнительную защиту в республике: организованы языковые и IT-курсы, допобразование и клубная деятельность, действуют проекты медицинской и юридической помощи. Об этом сообщил сегодня журналистам советник по правовым вопросам представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Тимофей Солодков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество вынужденных мигрантов и беженцев не так велико в Беларуси. Но это та категория, которой мы активно занимаемся в сотрудничестве с государственными органами. Также есть сеть неправительственных партнерских организаций, которые по компетенции работают с ними", - сказал Тимофей Солодков.

В частности, Белорусское общество Красного Креста оказывает гуманитарную помощь, через него уязвимым категориям можно помочь материально. Например, семьи беженцев или имеющих дополнительную защиту не всегда могут попасть к узким специалистам или заплатить за какую-то операцию. Все или часть затрат на такие услуги компенсируются по проекту в сфере медобслуживания. В 2019 году медицинскую помощь получил 191 человек. Также совместно с БОКК реализуется проект "Служба по консультированию беженцев" по оказанию правовой помощи.

Представительство УВКБ ООН старается работать и с частным сектором, предоставляющим на благотворительных началах свою продукцию для формирования гуманитарных наборов.

Много проектов реализуется в сфере образования. В Минске, Бресте, Гомеле и Витебске на базе университетов организованы так называемые лингвистические лаборатории, где иностранцев из числа беженцев и тех, кто ходатайствует о получении такого статуса, бесплатно обучают русскому языку. В основном посещают эти курсы взрослые - представители Афганистана, Ирана, Ирака, Индии, Пакистана, Бангладеш, даже Эритреи. В 2019 году такой возможностью воспользовались 60 человек.

С компанией EPAM действует договоренность, по которой дети из семей беженцев или под дополнительной защитой бесплатно посещают курсы программирования для начинающих в Минске, Гомеле и Бресте. Два года подряд для таких ребят организуют своеобразный летний ИТ-лагерь.

Давний партнер УВКБ ООН в Беларуси - Центр дополнительного образования детей и молодежи "Эврика" города Минска. Заведующая отделом по основной деятельности центра Галина Васильева подробнее рассказала о проекте "Интеграция и адаптация детей и подростков беженцев", который реализуется уже 20 лет. Центр организует занятия дополнительного образования совместно с белорусскими детьми. Есть занятия по интересам, которые не требуют знания языка. При этом ребята, находясь в языковой среде, лучше его усваивают. Многие дети любят петь, рисовать, осваивать компьютер. Интересует их и допрофессиональное образование, особенно популярно у девочек обучение шитью. Также для знакомства с культурами разных стран и укрепления дружбы центр устраивает национальные праздники тех народов, маленькие представители которых занимаются в учреждении. Проводятся международные творческие конкурсы, ежегодный выездной образовательный лагерь. Не забывают и о родителях, мам стараются вовлекать в клубную деятельность. По мнению Галины Васильевой, это очень важно для социализации и адаптации таких иностранцев в белорусское общество.-0-

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