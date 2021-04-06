ЮНИСЕФ и Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" подписали меморандум о сотрудничестве

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и ОО "Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" подписали сегодня меморандум о сотрудничестве. Церемония состоялась в онлайн-формате в Zoom, в рамках открытой лекции о выстраивании дружелюбного и комфортного общения с детьми с ментальными нарушениями, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" много работает над тем, чтобы развивать в нашей стране инклюзивный подход через включение людей с особенностями в спорт и здоровый образ жизни. В том числе организует спортивные, информационные и иные мероприятия, в которых участвуют и люди с инвалидностью, ментальными нарушениями.

"Международный день спорта на благо развития и мира, который мы отмечаем сегодня, предоставляет возможность продемонстрировать приверженность мирным инициативам и важность инклюзии. Спорт - это универсальный способ общения между людьми, он объединяет людей независимо от их возможностей", - отметила исполнительный директор ОО "Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" Лариса Таболина.

ЮНИСЕФ также много борется со стигматизацией общества и работает над созданием условий, когда равные права всех детей обеспечиваются в различных сферах жизни, в том числе и в спорте. Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай подчеркнула, что помимо общих для всех детей потребностей, ребятам с особенностями нужны эксперты, которые помогли бы преодолевать физические и психологические сложности и барьеры и развивать свои способности. Такую помощь как раз и предлагает Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс".

Поэтому подписание меморандума стало логичным продолжением уже налаженного взаимодействия между ЮНИСЕФ и комитетом.

Из-за пандемии приходится изменять формат деятельности, но она продолжается - при соблюдении ограничений. В планах - организация образовательных мероприятий и даже совместных структур. А первым шагом по реализации меморандума, возможно, станут совместные спортивные мероприятия в рамках республиканского турнира по футболу в мае.

Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" - это крупнейшая в мире программа круглогодичных спортивных тренировок и соревнований для детей и взрослых с особенностями психофизического развития. ОО "Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" зарегистрирован и действует в республике с 1992 года.

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