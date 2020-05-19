ЮНИСЕФ проведет для белорусских подростков вебинар по безопасному поведению в интернете

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН в партнерстве с Министерством внутренних дел Беларуси, компанией МТС и при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Республики Польша продолжает серию бесплатных вебинаров для родителей детей младшего школьного и подросткового возраста, а также подростков по вопросам безопасного поведения в интернете. Второй вебинар предназначен для подростков и запланирован на 22 мая, сообщили БЕЛТА в ЮНИСЕФ в Беларуси.

Мероприятие начнется в 16.00, на нем ребята узнают, как справиться с троллями в интернете и разрешить конфликт. Своими советами с аудиторией поделится психолог Республиканского центра психологической помощи, специалист по работе с детьми и подростками Илляна Матвиенко. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться до 21 мая включительно.

Последующие встречи также будут вести опытные психологи, специалисты МТС и МВД.

"В период COVID-19 семьи вынуждены больше оставаться дома, где интернет является мобильным, удобным средством общения. Вместе с тем он несет и риски. Согласно глобальному исследованию ЮНИСЕФ, в котором поучаствовал миллион молодых людей в 160 странах мира, до 70,6% пользователей интернета в возрасте от 15 до 24 лет могут быть подвержены киберзапугиванию, преследованиям и другим опасностям, связанным с насилием", - отметили в ЮНИСЕФ.

По данным Белстата, в Беларуси 84% детей в возрасте 6-10 лет и 98,1% детей в возрасте 11-15 лет являются пользователями сети. Результаты проведенного в 2017 году Национального исследования по оценке ситуации с насилием в отношении детей в стране показали, что 9% опрошенных учеников 5-7-х классов и 18,2% ребят из 8-11-х классов подвергались насилию со стороны людей, с которыми знакомы через интернет.-0-