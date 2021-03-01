ЮНИСЕФ в Беларуси предлагает отправлять открытки за пожертвования в помощь детям-инвалидам

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Добро начинается с нас" стартовала сегодня: любой желающий может отправить новые благотворительные открытки Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, созданные на основе рисунков детей с инвалидностью. Подробности БЕЛТА рассказала координатор информационной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси Кристина Дулевич.

Добрая традиция дарить открытки за небольшое пожертвование на развитие программной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси зародилась в 2020 году под Рождество. Тогда новогодние открытки получили около 200 человек по всей республике. На этот раз акция "Добро начинается с нас" стартует в преддверии весеннего праздника 8 Марта. Но поздравить родных и друзей открыткой от ЮНИСЕФ теперь можно и в день рождения. Оформить электронную или бумажную открытку, совершив пожертвование, можно на сайте организации, а волонтеры ЮНИСЕФ в Беларуси отправят ее адресату.

"Когда многие вынужденно или добровольно остаются дома на самоизоляции, слова поддержки будут как нельзя кстати. Любой желающий сейчас может выбрать открытку ко дню рождения или поздравить близких с наступлением весны. Планируется, что в течение года коллекция открыток будет пополняться, - сказала Кристина Дулевич. - Все вырученные средства пойдут на поддержку программы "Семья каждому ребенку", которая помогает детям с инвалидностью восстановить контакт с родителями или найти новую семью, а молодым людям с инвалидностью наладить самостоятельную жизнь при поддержке специалистов и волонтеров".

Авторами первого набора открыток стали Коля Виноградов (10 лет), Авантика Прадхан (10 лет) и Тадеуш Урбель (12 лет).

Воспользоваться открытками и поздравить клиентов могут и компании: такой знак внимания подчеркнет социально ответственную позицию и желание менять жизнь детей к лучшему.

С 2018 года программа "Семья каждому ребенку" реализуется в Гомельской области. В 2018-2019 годах акцент был сделан на совершенствовании работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. В результате около 500 родителей получили информацию об их правах, доступных медицинских, реабилитационных, социальных и образовательных услугах. Улучшилось положение 51 ребенка в 45 родных семьях. В 4 случаях специалисты предотвратили отказ от детей. В 2020 году ЮНИСЕФ продолжил работу в Гомельской области по внедрению технологии ведения случая в практику специалистов, работающих с детьми и семьями в уязвимом положении, а также по предотвращению институализации детей младшего возраста. 27 детей с инвалидностью, оставшихся без попечения родителей, нашли замещающую семью, а трое вернулись к биологическим родителям. Проект осуществляется в партнерстве с МБОО "Поможем детям вместе" на средства индивидуальных доноров и при финансовой поддержке ОАО "Приорбанк", "Райффайзен-Лизинг" и правительства Российской Федерации.-0-