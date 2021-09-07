ЮНИСЕФ в Беларуси запускает спортивный проект в поддержку детей с инвалидностью

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси анонсировал спортивный благотворительный проект "Move4Good: подзарядка с Юнисеф", сообщила БЕЛТА координатор информационной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси Кристина Дулевич.

"Это инклюзивный онлайн-проект, альтернативный традиционным забегам и марафонам, стать частью которого может каждый. Ходьба, бег, плавание или зарядка - участник сам выбирает вид активности для подзарядки с ЮНИСЕФ. Онлайн-формат снижает риски, связанные с эпидемиологической ситуацией, а также позволяет объединиться детям и взрослым из разных уголков Беларуси", - рассказала Кристина Дулевич.

В течение месяца любой желающий может зарегистрироваться на сайте проекта www.move4good.by, выбрать вид спорта и зафиксировать результаты. Каждый участник также получает доступ к полезным материалам о спорте от экспертов (психологов, врачей, тренеров) - видеороликам, рекомендациям на тему спорта и спортивного воспитания ребенка.

У проекта две цели: популяризация спорта и здорового образа жизни, сбор средств на поддержку развития инклюзивного образования, чтобы дети с инвалидностью могли учиться и общаться со сверстниками, развивать свой потенциал и приобретать необходимые для независимой взрослой жизни навыки.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и внести благотворительный взнос. Предусмотрены различные пакеты участия: "Стандарт", "Супер+", "Партнер". Регистрироваться можно индивидуально, семьями, командами. Сумма благотворительного взноса за регистрацию - от Br25. Все собранные средства пойдут на поддержку развития инклюзии в школах и закупку необходимого оборудования для детей с инвалидностью.

Завершится проект "звездной подзарядкой" в офлайн-формате с участием команды партнеров, экспертов, популярных блогеров и людей, оплативших пакет "Супер+".

"Чем больше будет участников, тем большую помощь можем оказать. В Беларуси свыше 186 тыс. детей имеют инвалидность или особенности психофизического развития. Многие из этих ребят чувствуют себя одинокими, а каждый десятый не посещает учреждение образования. Причины как в физических барьерах (всего одна школа из десяти обеспечивает безбарьерную среду), так и в отношении общества к детям с инвалидностью. Пандемия еще больше усилила социальную изоляцию уязвимых групп детей, но мы верим, что мы, взрослые, вместе можем решить любые проблемы. Move4Good - это проект про спорт, энергию, семью, добрые дела и помощь", - прокомментировала представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай.

В перспективе "подзарядку" планируется проводить ежегодно, вовлекая все больше участников, чтобы проект достиг уровня национального.-0-