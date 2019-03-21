Юным гражданам Беларуси предстоит приумножать достижения предыдущих поколений - Лашин

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юным гражданам Беларуси предстоит приумножать достижения предыдущих поколений, заявил заместитель генерального прокурора Александр Лашин на торжественной церемонии вручения паспортов в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент БЕЛТА.
Замгенпрокурора отметил, что для каждого молодого человека получение главного документа в жизни означает начало взрослой, самостоятельной жизни. "Убежден, каждый из вас выберет правильную дорогу и сможет принести как можно больше пользы своему Отечеству, - сказал Александр Лашин. - Под небом родной Беларуси вы сможете раскрыть свои таланты и способности, получить хорошее образование и любимую профессию, принести пользу обществу и почувствовать себя по-настоящему счастливыми". Вместе с тем документ, подтверждающий право называться гражданином Беларуси, накладывает еще и большую ответственность, в первую очередь за судьбу Родины и ее будущее, подчеркнул он.
Как отметил Александр Лашин, этот год - особый для независимой республики: 25 лет исполняется Основному закону страны - Конституции, которая закрепляет права и свободы гражданина, является гарантом и надежным фундаментом будущего.-0-
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