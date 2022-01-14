Юрист рассказал, может ли собачья драка повлечь ответственность для хозяина

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виновную сторону могут обязать возместить нанесенный в ходе собачьей драки ущерб, сообщил юрист Александр Костюкевич в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

Чтобы взыскать нанесенный питомцу в результате собачьей драки ущерб в случае, если самостоятельно решить конфликт не получается, можно обратиться в жилищно-эксплуатационную организацию, где вправе составить протокол. Если последствия будут посерьезнее, лучше обращаться в органы внутренних дел, отметил Александр Костюкевич.

Однако перед этим придется провести небольшое собственное расследование. Специалисты советуют зафиксировать на телефон произошедшее, найти свидетелей и узнать их контактные данные. Этой информации будет вполне достаточно, чтобы составить протокол и затем встретиться с обидчиком лицом к лицу в суде.

"Если намордника не будет и одна собака покусает другую, то здесь очень серьезная ответственность. В первую очередь административная ответственность - ст.16.30. Если причиняется вред животному, человеку, имуществу (собака будет являться имуществом), предусмотрена административная ответственность от 10 до 30 базовых величин, также общественные работы или административный арест", - пояснил Александр Костюкевич.

Решением суда виновную сторону также обяжут возместить нанесенный в ходе драки ущерб в полном объеме. Это и фактические затраты на лечение пострадавшего животного, и компенсация морального вреда.-0-