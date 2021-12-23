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23 декабря 2021, 07:00

ДОСЬЕ: К 130-летию со дня рождения партизанского командира Миная Шмырева

Минай Шмырев
Минай Шмырев

В 2021 году исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого партизанского командира Миная Филипповича Шмырева. Батька Минай - так называли его в годы Великой Отечественной войны. Знаменитый партизанский вожак действовал со своей бригадой на Витебщине, но слава об этой неустрашимой бригаде еще в годы войны разошлась по всей Беларуси.

Родился Минай Шмырев 23 декабря 1891 года в деревне Пунище Витебского района Витебской области. Ребенком пас скот у зажиточных крестьян, затем сплавлял по реке лес, работал в имении крупного помещика. Ему удалось закончить лишь три класса церковно-приходской школы, что по тем временам для крестьян считалось достаточным. Эта школа была единственным образовательным учреждением в его судьбе - всему остальному Шмырева научила жизнь.

В 1913 году Миная Шмырева призвали в армию и зачислили в артиллерию. Вскоре началась и Первая мировая война. 23-летний юноша оказался на русско-германском фронте. Этот период его службы малоизвестен - сам Шмырев был человеком скромным, а в советский период многие события Первой мировой были преданы забвению. Однако уже одно то, что за годы войны молодой парень за проявленную в боях храбрость был награжден двумя медалями, а самое главное - стал полным Георгиевским кавалером, получив три Георгиевских креста - высшую солдатскую награду, говорит о многом.

В 1918 году добровольно вступил в Красную армию, организовал первый в Витебской губернии партизанский отряд, был командиром отряда по борьбе с бандитизмом, за что был удостоен высокой по тем временам награды - ордена Красного Знамени.

С 1923 года Минай Филиппович - заведующий волостным земельным отделом, затем - председатель колхоза, директор льнозавода, картонной фабрики. В декабре 1934 года на республиканском съезде Советов Шмырева избрали членом Центрального Исполнительного Комитета БССР. Везде он отдавался целиком работе, хотя перед войной умерла жена и всю заботу о воспитании четверых детей также пришлось взять на себя. Минай Филиппович поднимался рано утром, готовил завтрак, отправлял старших в школу, а сам спешил на картонную фабрику. Одним словом, и довоенной биографии Шмырева вполне хватило бы на целую жизнь.

Началась Великая Отечественная война. Шмырев в первые дни войны попытался переправить детей на Большую землю с работницами картонной фабрики, которую он возглавлял. Но грузовик, на котором они ехали, не прошел - на пути колонны был высажен вражеский десант. Пришлось вернуться. И Минай Шмырев спрятал детей в глухой лесной деревне Пуничи у своей матери, которой в то время было уже более 100 лет.

"Батькой" Миная Филлиповича стали называть бывшие работники картонной фабрики и местные активисты, которых он по заданию райкома партии увел в партизаны после того, как 12 июля 1941 года городской поселок Сураж был занят фашистами. Шмырев сформировал партизанский отряд, который насчитывал вначале всего 22 человека. В первый же месяц войны этот небольшой партизанский отряд получил боевое крещение - на тихой речке Туровке у деревни Тимохи разбил кадровую фашистскую часть, уложив около 30 фашистов.

Отсюда по оккупированным, прижатым гитлеровским сапогом селеньям Витебщины пошла гордая слава непокоренного Батьки Миная, которая не давала покоя захватчикам. Народные мстители, руководимые Шмыревым, наводили ужас на оккупантов: нападали на вражеские гарнизоны и опорные пункты, уничтожали склады, взорвали нефтебазу, совершали диверсии на железных дорогах, срывали карательные операции фашистов против мирного населения. Удерживали плацдарм на левом берегу Западной Двины.

"Бандит номер один" - называли Миная немцы. Они неоднократно пытались ликвидировать партизан. За голову Шмырева они обещали корову, коня, надел земли, десятки тысяч марок. Но предателя, который бы польстился на вражьи сребреники, не нашлось.

Фото портала белорусской истории
Фото портала белорусской истории

Потеряв надежду расправиться с народными мстителями, гитлеровцы организовали карательную экспедицию, рассеяли, правда, ненадолго партизанский отряд, а 19 октября 1941 года взяли в заложники малолетних детей командира: Лизу (14 лет), Сережу (10 лет), Зину (7 лет), Мишу (3 года). Их доставили в Сураж, где после предыдущего нападения партизан находился мощный гарнизон. Держали узников в голоде и холоде, давали по краюхе хлеба и немного воды. Били и пугали детей. Дети сначала кричали, плакали, потом перестали. Старшим детям говорили, что отца уже поймали и повесили, а младшему, Мише, было хуже всего - ему все время устраивали "очные ставки" с пойманными партизанами в надежде, что Миша узнает и выдаст тем самым отца.

Фашисты обещали оставить детей живыми, если Батька Минай добровольно сдастся в плен. Узнав о поимке детей, Шмырев был в отчаянии - всего за пару дней до этого он хотел вывезти их в лес, но воспротивились бабушки. Батька Минай терялся: идти на штурм Суража, как предлагали партизаны, он не хотел - Сураж им было не взять, а именно на это и рассчитывали фашисты. Поначалу он хотел сдаться немцам один в обмен на жизнь детей, затем решил покончить с собой, надеясь, что немцы не станут убивать детей. Но многое решила записка старшей дочери Лизы, переданная Шмыреву: "Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. Если тебя убьют, то мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас убьют, папа, то ты за нас отомстишь". 14 февраля 1942 года гитлеровцы расстреляли детей, его сестру и мать его жены. У него больше не осталось родных. Записку Лизы Минай всю войну носил в кармане у сердца.

Памятник детям командира партизанской бригады М.Ф.Шмырёва, расстрелянным оккупантами, открыт в июле 1984 года
Памятник детям командира партизанской бригады М.Ф.Шмырёва, расстрелянным оккупантами, открыт в июле 1984 года

После тяжелых испытаний партизанские отряды Суражской зоны слились в крепкий боевой кулак - в апреле 1942 года была создана Первая Белорусская партизанская бригада, которую возглавил Минай Филиппович. Вместе с частями Красной армии партизаны удерживали известные "Суражские ворота" - сорокакилометровый разрыв немецкой линии фронта. Через "Суражские ворота" на Большую землю уходили мирные жители, новобранцы, перегоняли скот, вывозили зерно, здесь же партизаны получали оружие, проходили армейские диверсионно-разведывательные группы. Эти "ворота" просуществовали около шести месяцев, до конца сентября 1942 года.

Партизанская бригада Батьки Миная стала полноправным хозяином на своей территории. Ее штаб имел телефонную связь со штабом 4-й ударной армии и со всеми партизанскими отрядами. В Суражской, еще ее называли минаевской, зоне действовали райком партии и райисполком, колхозы и совхозы. Это был остров советской власти в тылу врага в 1942 году.

Осенью Минай Филиппович был отозван в распоряжение Белорусского штаба партизанского движения.

Родина высоко оценила боевые заслуги национального героя белорусского народа Батьки Миная. В 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза, он награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Отечественной войны I степени, многими медалями.

Жизнь продолжалась. После войны Минай Шмырев со второй женой Ириной, двумя дочерьми Диной и Кларой (родились в апреле 1943 года) и приемным сыном Ростиславом жил в Витебске. Работал заместителем председателя Витебского облисполкома. Неоднократно избирался депутатом Витебского областного Совета и депутатом Верховного Совета БССР. Минай Шмырев стал первым почетным гражданином города Витебска. Однако от душевной боли ему избавиться так и не удалось. В одном из писем к Анне, жене родного брата, Минай Филиппович писал: "...семья пока живет. Растут и малыши, хотя бы от них иногда получаешь некоторое успокоение на душе. Но то, что потеряно, забыть никогда не придется. Как умерла Ивановна, так с тех пор начались черные дни моей жизни. Я часто думаю, почему не я, а именно она. Нет сомнения, что она смогла бы сберечь детей. А я не смог. И та мысль меня страшно мучит. Правда, я сошелся с тем человеком, с которым можно жить. Нажили двое детей, дети хорошие. Клариса уже ходит, кое-что начинает говорить. Но тягота на сердце никогда меня не покидает о моей той семье. Этот камень не оставит меня всю жизнь…".

Фото портала белорусской истории
Фото портала белорусской истории

О личной трагедии Миная Филипповича Аркадий Кулешов написал в "Балладе о четырех заложниках":

Их ведут житной тропкой пейзажной.

Четверых.

Под конвоем

Из дому.

Лишь четырнадцать - девочке старшей,

Лишь три годика хлопцу малому…

И фашист,

Их к стене приставляя,

Щурит глаз, чтобы выстрел был меткий,

Начиная с сыночка Миная.

И уж падает хлопчик трехлетний.

Вновь пред дулом головка льняная…

И стена…

И заложников тени…

Вот и все.

Перед батькой Минаем

Встаньте, батьки, вы все на колени!

Миная Филипповича Шмырева по праву можно назвать человеком из легенды. О нем написаны стихи, сложены песни. Обращаясь к Батьке Минаю, народный поэт Беларуси Якуб Колас в 1942 году писал в одном из своих стихотворений:

Поклон тебе искренний, низкий,

Наш Батька Минай!

Родным стал для нас ты и близким;

Ты - это наш край.

Умер Минай Филиппович Шмырев в 1964 году. В Витебске и на малой родине Минаю Шмыреву установлены памятники, обелиск с бронзовыми барельефами Лизы, Зины, Сережи и Миши Шмыревых установлен на территории Суражской средней школы. Именем Миная Шмырева названы улицы в Витебске и городском поселке Сураж, а также Запольская средняя школа в Витебском районе и Витебский государственный машиностроительный колледж. О судьбе Миная Шмырева и его семьи на студии "Беларусьфильм" был снят фильм.

Памятник Минаю Шмыреву в Витебске
Памятник Минаю Шмыреву в Витебске

По распоряжению Совета Министров Беларуси от 1 февраля 1966 года и приказа Министерства культуры Беларуси от 24 марта 1966 года был создан Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева. В дни празднования 25-летия освобождения Беларуси 5 июля 1969 года он был открыт.

Экспозиция музея знакомит с жизнью и деятельностью Шмырева, историей создания и действий в Великую Отечественную войну партизанского отряда Батьки Миная, Первой Белорусской партизанской бригады, боями партизан по обороне Суражской партизанской зоны. Включает карту-схему разгрома вражеского гарнизона в городском поселке Сураж в 1941 году, схему размещения партизанского аэродрома, диораму "Ночной партизанский аэродром", орудия партизан, листовки, флаги, личные вещи, документы, награды и фотографии Шмырева и других партизан.

В музее находятся документы о взаимодействии партизан и летчиков 105-го отдельного гвардейского ордена Александра Невского Поневежского авиаполка, об освобождении Витебска и всей Беларуси в результате операции "Багратион", победоносном завершении Великой Отечественной войны.

В экспозиции представлен интерьер рабочего кабинета Миная Филипповича Шмырева с мебелью, книгами, личными вещами, охотничье снаряжение, материалы о трудовых и творческих успехах коллективов предприятий и учебных заведений, которые носят имя М.Ф.Шмырева. В парке с дубовой рощей, высаженной бывшими партизанами, ему установлен бюст (скульптор Заир Азгур), а также макет "Рельсовая война", артиллерийские орудия и миномет.-0-

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