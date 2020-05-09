К 75-летию Великой Победы. Они сражались за Родину. Архивные фото БЕЛТА

Встреча советских воинов-победителей в Минске, май 1945 года

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75 лет назад была одержана Победа советского народа в Великой Отечественной войне. Она длилась 1418 дней и ночей. В боевых действиях в годы войны участвовали 34,4 млн советских военнослужащих, в том числе более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси.

Герои форсирования Западной Двины, июнь 1944 года

Бывалые воины Осипов и Егоров на фронте с первого дня войны. До Берлина уже недалеко, апрель 1945 года

Лётчики полка "Нормандия - Неман", май 1944 года

Жительница деревни Попки Ветринского района М.А.Кощук с группой танкистов, которым она помогла выполнить боевое задание. Июль 1944 года

Отдельная рота девушек-снайперов 3-й Ударной армии, май 1945 года

Сенненские партизаны. Июнь 1944 года. Репродукция Белта

Всю войну били фашистов командир отряда "За Советскую Белоруссию" Герой Советского Союза А.И.Волынец и его тринадцатилетний сын Николай – разведчик отряда

1-й Украинский фронт. Район Перемышля. Автоматчики 3-й отдельной разведроты 20 гвардейской механизированной бригады Герой Советского Союза гвардии младший лейтенант А.Устименко (справа), гвардии старшие сержанты А.Синицын, И.Календюк и В.В.Кочеров. Июль 1944 года

Летчицы 46-го гвардейского Таманского женского ночного бомбардировочного полка, июнь 1944 года

Экипаж бомбардировщика Героя Советского Союза В.Г.Завадского, принимавшего участие в освобождении Белоруссии: штурман Г.Г.Лядов, командир экипажа В.Г.Завадский и стрелок-радист А.Ф.Филимонов. Июль 1944 года

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ на протяжении почти четырех лет, была победоносно завершена.

Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии подписывает представитель Советского Верховного главнокомандования Маршал Советского Союза Г.К.Жуков.

В летописи Беларуси не было битвы более жестокой, чем Великая Отечественная война, не было подвига значительнее, чем подвиг советского солдата, защитившего Родину от врага, спасшего человечество от нацизма.

Командующий армией генерал В.И.Чуйков, генералы К.Ф.Телегин, В.И.Казаков на наблюдательном пункте перед началом берлинской операции. Апрель 1945 года

Советские танки в Берлине, май 1945 года

Берлин. Знамя Победы над Рейхстагом, май 1945 года

Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года. Поверженные фашистские штандарты у стен кремля. Репродукция Белта

На улицах Берлина, май 1945 года. Старшина Фавий Дмитриевич Хоркин (слева) и переводчик дивизии. Репродукция Белта

Регулировщица в центре Берлина, май 1945 года

Летом 1945 года советские воины-победители возвращались в родные места

Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года. Поверженные фашистские штандарты у стен кремля. Репродукция Белта

Возвращение с фронта

Радость встречи победителей, июль 1944 года