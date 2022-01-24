24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К хищениям и покрывательству падежа скота в Беларуси оказались причастны руководители районного уровня. Об этом генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" по итогам своего доклада главе государства Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы практически каждый день выбываем в сельхозпредприятия. Проведено более 1200 проверок. Выявлены многочисленные нарушения. Возбуждено более 350 уголовных дел. По актам прокуроров привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности более 3,2 тыс. должностных лиц. Но не это главное. Главное - навести порядок в этом вопросе", - подчеркнул генпрокурор.

Он заверил, что активность правоохранительного блока в этом вопросе снижаться не будет. "Сейчас, на мой взгляд, необходимо заставить руководителей гор-, райисполкомов, облисполкомов реально повернуться к этой проблеме. Потому что мы видим, что ряд должностных лиц, которые призваны наводить порядок, сами задействованы в этих незаконных схемах, связанных с покрывательством падежа скота, с хищениями и другими преступлениями и правонарушениями", - констатировал Андрей Швед.

По его словам, только в отношении руководителей гор-, райисполкомов в прошлом году возбуждено около десятка уголовных дел. "К сожалению, количество дел будет дальше увеличиваться, по имеющимся у меня сведениям и материалам. Этот вопрос очень важен. Он будет у нас на постоянном контроле", - добавил генпрокурор.-0-