К организации шестого школьного дня важно привлекать родителей - Минобразования

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К организации шестого школьного дня важно привлекать родителей, заявила консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Говоря о развитии шестого школьного дня, мы постоянно делаем акцент на необходимости привлечения родителей к его организации. Ребенку, наверное, будет интереснее, он будет гордиться тем, что вместе с ним в мероприятиях участвуют мама и папа", - сказала Лариса Емельянчик.

По ее словам, такой опыт в стране накоплен. Многие родители активно включаются, прежде всего в организацию физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы. В Гомельской области, к примеру, реализуется проект "Папа-зал". Он широко подхвачен и в других регионах.

Любой родитель заинтересован в развитии своего ребенка, уверена консультант управления. "И если ребенок в свободное время не болтается без дела, не сидит в гаджетах, а участвует в каких-то объединениях по интересам, мероприятиях, проводимых в шестой школьный день, родители будут это приветствовать", - считает она.

Касательно посещаемости мероприятий в шестой школьный день, в этом плане не ставится каких-либо конкретных задач. Эта цифра колеблется. В одну субботу на мероприятия может прийти 40% учащихся, в другую - 80%. "Мы полагаем, что если работа в этот день организована интересно, то дети, по своей натуре коллективисты, с удовольствием будут участвовать", - отметила Лариса Емельянчик. Отношение учащихся и родителей во многом зависит от работы, которую организует школа, и от системы, сложившейся в том или ином учреждении общего среднего образования.

Шестой школьный день призван развивать творческие способности учащихся, укреплять физическое здоровье. Более того, это уникальная возможность для организации трудового воспитания, профессиональной ориентации. В последние годы широко задействованы ресурсы учреждений профессионального и высшего образования. С рядом из них заключены договоры, которые позволяют старшеклассникам посещать мастер-классы, попробовать себя в той или иной профессии.

В последние годы к организации шестого школьного дня стали шире привлекаться и учителя-предметники. Родители, как правило, могут один на один пообщаться с учителем, узнать, какие трудности испытывает их ребенок в изучении определенного предмета.-0-

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