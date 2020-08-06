6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. К системе "Электронный рецепт" подключены 599 учреждений здравоохранения, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации, комментируя реализацию Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.

По информации Минсвязи, за первое полугодие 2020 года выписано 5 558 555 электронных рецептов.

По проекту "Электронная школа" разработано программно-методическое обеспечение республиканской информационно-образовательной среды - основы для формирования единого информационного пространства отрасли образования. Компьютерное оборудование получили школы Оршанского района.

Разработан единый реестр лицензий. С 1 июля 2020 года сведения из него предоставляются в виде электронной услуги на едином портале электронных услуг.

Активно ведется работа по развитию информационной системы охраны границы и пограничного контроля. За первое полугодие 2020 года завершено проектирование 7 объектов, из них по 3 объектам начато строительство, по 4 ведется выбор подрядной организации.

В первом полугодии 2020 года продолжалось создание, модернизация и внедрение специализированных информационных систем для цифровой трансформации процессов управления МНС (АИС "Расчет налогов"), ФСЗН (АИС "Персонифицированный учет"), Минфина (система финансовых расчетов), КГК (АИС "Контрольная деятельность") и других госорганов.-0-