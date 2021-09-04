"К сожалению, склад пустой". Замдиректора МТЗ о ситуации на предприятии

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам восьми месяцев текущего года тем роста экспорта продукции Минского тракторного завода составил 135%. Об этом в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" рассказал заместитель генерального директора МТЗ по маркетингу Михаил Кадников, сообщает БЕЛТА.

Ведущий канала и обозреватель ОНТ Игорь Тур поинтересовался, какова реальная ситуация на МТЗ, ведь это предприятие и ряд иных на особом счету у оппозиционных Telegram-каналов - постоянно обсуждаются размеры зарплат, ведется речь о неких стачкомах. "Есть ли некая часть людей, которая либо не хочет работать, либо саботирует работу?", - поинтересовался журналист.

Михаил Кадников подчеркнул, что его службу некогда расслабляться и думать о другом. "У нас по этому году за 8 месяцев тем роста экспорта 135%. Работа идет даже по субботам. И завод работает по субботам, - сказал он. - В целом рабочая обстановка, никаких вопросов нет. Эта писанина в Telegram-каналах вообще не соответствует действительности, а фотографии иногда берутся прошлых лет".

"К сожалению, сейчас склад пустой. Работаем наперед. Есть заказы. До конца года обеспечены. Поэтому стучу по дереву, что будет так и дальше", - добавил заместитель генерального директора.

Игорь Тур отреагировал на это следующим образом: "Золотая фраза маркетолога: "К сожалению, склад пустой". Только маркетологи поймут, почему к сожалению. Но это здорово!".

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