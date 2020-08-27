К учебному году подготовлены 17 новых пособий для 10-го класса - Минобразования

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. К учебному году подготовлены 17 новых пособий для 10-го класса, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по редакционно-издательской работе Национального института образования Министерства образования Светлана Кудрявцева.

"С 2015 года в Беларуси обновляется содержание общего среднего образования. И за этот период уже издано 217 учебных пособий для учреждений общего среднего образования. В этом году число увеличится на 50. Из них 17 - для 10-го класса. Все учебные пособия прошли лицензирование методистами, учеными, учителями, психолого-педагогическую экспертизу, доработаны с учетом поступивших замечаний и предложений. Особенностью новых учебных пособий является наличие электронных приложений, обеспечивающих освоение учебных предметов на повышенном уровне", - сказала Светлана Кудрявцева.

Как добавила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, электронные версии всех учебных пособий размещены в свободном доступе на Национальном образовательном портале. "Очень много вопросов возникает: достаточно ли того материала, который изложен в учебниках, чтобы качественно освоить учебные программы? Нужно ли покупать какие-то дополнительные пособия? Мы ответственно заявляем: новые учебные пособия разработаны таким образом, что материала достаточно. Они дополнены QR-кодом, а также ссылками, которые позволяют выйти на Национальный образовательный портал и посмотреть дополнительный материал по той или иной теме, которая заинтересовала учащегося", - заключила она.-0-

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