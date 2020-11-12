Кадлубай: господдержка молодежи всегда была в приоритете

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная поддержка молодежи всегда была в приоритете. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА заместитель министра образования Александр Кадлубай.

"Государственная поддержка молодежи всегда была в приоритете. Создание условий для образования, профессионального, научного и творческого роста молодых людей - самая надежная инвестиция в прогресс и модернизацию общества. Здесь у нас масса направлений работы. Мы общаемся с молодежью на различных диалоговых площадках. Это позволяет узнать, какие сегодня у молодых людей приоритеты, вычленить самое главное, чтобы потом для себя определить направления работы по развитию молодежной политики на ближайшую перспективу", - сказал Александр Кадлубай.

По его словам, общение с молодежью - процесс постоянный, в него вовлечены все ветви власти, парламентарии. "Здесь нельзя останавливаться. Диалог должен быть постоянным, но вместе с тем конструктивным, - отметил замминистра. - Все желающие могут высказать свое видение дальнейшего развития страны. И такие идеи постоянно звучат. Например, молодежь высказывает инициативы по изменениям в Конституцию, поддержке молодых семей, вопросам образования и трудоустройства, продвижению здорового образа жизни и многие другие. Кроме того, действуют различные онлайн-платформы, где каждый может представить свои предложения. Немаловажно, что молодежь готова не только предлагать, но и реализовывать идеи".-0-